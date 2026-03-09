Come sta Jack Vanore dopo l’incidente stradale: ‘Tutto cambia in un attimo’

L’ex volto di Uomini e Donne rompe il silenzio

Negli ultimi giorni molti fan si sono chiesti come stesse Jack Vanore, ex tronista e opinionista di Uomini e Donne, dopo le notizie circolate sui social riguardo a un incidente stradale che lo ha coinvolto.

A chiarire la situazione è stato lo stesso imprenditore, che ha deciso di raccontare cosa è accaduto e come sta oggi dopo il grande spavento.

Attraverso un messaggio pubblicato sui suoi profili social, Vanore ha confermato di essere stato vittima di un incidente in auto, spiegando però che, fortunatamente, le conseguenze fisiche non sono state gravi.

L’incidente e il video dall’ospedale

L’incidente sarebbe avvenuto mercoledì 4 marzo.

Il giorno successivo Vanore ha condiviso con i suoi follower un video che lo mostrava in ospedale, immobilizzato su una barella, mentre attendeva gli accertamenti medici per verificare le sue condizioni di salute.

Nel filmato aveva rassicurato i fan:

“Ho avuto un incidente in auto. Non mi sono rotto niente, ma diciamo che non ne sono uscito proprio fresco”.

Il post aveva immediatamente fatto il giro dei social, generando preoccupazione tra i suoi oltre mezzo milione di follower.

“Sono giorni complicati”: lo shock dopo l’incidente

Contattato nei giorni successivi, Jack Vanore ha spiegato di essere ancora provato per quanto accaduto.

“Sono giorni complicati, sono ancora piuttosto scosso”, ha raccontato, ammettendo che l’esperienza lo ha segnato soprattutto dal punto di vista emotivo.

Nel messaggio condiviso sui social ha spiegato quanto un evento simile possa cambiare la percezione della vita:

“Negli ultimi giorni ho visto circolare molto la notizia sul mio incidente stradale. Ho avuto un incidente – per fortuna nulla di irreparabile – ma a livello psicologico qualche acciacco c’è. Non è semplice metabolizzare certi momenti”.

La riflessione sulla vita dopo lo spavento

Vanore ha raccontato che il momento più intenso è stato quando si è ritrovato disteso sulla barella in ospedale, mentre aspettava di sapere l’esito degli esami.

In quel frangente ha realizzato quanto la vita possa cambiare improvvisamente.

“Quello che mi ha colpito di più è quanto tutto possa cambiare in una frazione di secondo. Un attimo prima vivi la tua giornata e quello dopo ti ritrovi su una barella a cercare di capire cosa sia successo”.

Parole che hanno colpito molti fan, che nei commenti hanno espresso affetto e vicinanza.

L’incontro inatteso in ospedale

Durante l’attesa in pronto soccorso è accaduto anche un episodio curioso.

Un altro paziente si è avvicinato a Vanore e ha iniziato a raccontargli i suoi problemi personali.

Nonostante il momento delicato, l’ex opinionista ha scelto di ascoltarlo e di offrirgli conforto.

“Anche in una situazione così mi sono ritrovato ad ascoltare qualcuno che aveva bisogno di parlare. Non so se chiamarla empatia”, ha raccontato.

Il messaggio finale dedicato alle donne

Nel lungo messaggio condiviso sui social, Vanore ha voluto chiudere con un pensiero speciale dedicato alle donne, in occasione della Giornata internazionale della donna.

“Siete l’origine della vita. Siete quella forza silenziosa che unisce il mondo. Siete accoglienza, forza, sensibilità e coraggio. Senza di voi il mondo non sarebbe lo stesso per noi uomini”.

Un messaggio che ha ricevuto centinaia di commenti di affetto da parte dei fan, sollevati dal sapere che l’ex protagonista di Uomini e Donne sta bene e si sta lentamente riprendendo dopo il brutto incidente.