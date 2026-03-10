Chiara Ferragni ritrova l’amore: bacio a Milano con il manager Jose Hernandez

Chi è Jose Hernandez, il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni?
La primavera porta nuovi amori, anche nel mondo delle celebrity. E questa volta il cuore di Chiara Ferragni sembra aver trovato una nuova direzione.
Dopo la fine della relazione con Giovanni Tronchetti Provera, l’influencer più famosa d’Italia è stata paparazzata a Milano in compagnia di un uomo misterioso.
A svelare l’identità del nuovo compagno è il settimanale Chi, che pubblica le prime foto della coppia: lui si chiama Jose Hernandez, è un manager colombiano e lavora nel settore internazionale degli pneumatici.
Le immagini raccontano una scena quasi cinematografica: Chiara e Jose passeggiano insieme in un parco milanese con Paloma, il cane dell’influencer, quando incontrano casualmente anche Marina Di Guardo, la madre della Ferragni.
Le foto del bacio che confermano la nuova relazione
Fino a pochi giorni fa si parlava soltanto di indiscrezioni e sospetti.
Ma a togliere ogni dubbio ci pensano i paparazzi.
Tra gli scatti pubblicati dal magazine compare anche un bacio tra Chiara Ferragni e Jose Hernandez, dettaglio che per la rivista conferma senza esitazioni la nascita di una nuova storia d’amore.
Secondo quanto ricostruito, la relazione sarebbe iniziata durante l’inverno, lontano dai riflettori italiani.
Dove si sono conosciuti Chiara Ferragni e Jose Hernandez?
La scintilla sarebbe scoccata in Colombia, durante le vacanze natalizie dell’influencer.
Lo scorso dicembre Chiara Ferragni era partita per il Sudamerica insieme alla sorella Valentina Ferragni e a un gruppo di amici.
Il viaggio aveva come destinazione Cartagena, una delle città più suggestive della Colombia.
Proprio lì l’influencer avrebbe incontrato Jose Hernandez. All’epoca si parlava già della presenza di un uomo misterioso durante il viaggio, ma il suo nome non era ancora emerso.
Ora, con la pubblicazione delle foto, il puzzle sembra finalmente completo.
Che lavoro fa il manager colombiano Jose Hernandez?
A differenza di Chiara Ferragni, abituata da anni ai riflettori mediatici, Jose Hernandez è una figura estremamente riservata.
Il manager colombiano ha una presenza quasi inesistente sui social e un profilo professionale molto lontano dal mondo dello spettacolo.
Nato e cresciuto in Colombia, Hernandez ha studiato Ingegneria Gestionale presso l’Universidad del Norte.
Successivamente si è trasferito in Italia per perfezionare la sua formazione con un master al Politecnico di Milano, tra il 2014 e il 2016.
Da allora vive stabilmente a Milano e ha lavorato per diverse aziende internazionali nel settore degli pneumatici, tra cui:
- Pirelli
- Prometeon
- Yokohama
Secondo alcune indiscrezioni avrebbe anche interessi imprenditoriali nel settore food.
La nuova fase sentimentale dopo Fedez e Tronchetti Provera
Negli ultimi anni la vita sentimentale di Chiara Ferragni è stata sotto i riflettori più che mai.
Prima il divorzio da Fedez, che ha segnato la fine di una delle coppie più mediatiche d’Italia.
Poi la relazione con Giovanni Tronchetti Provera, durata meno del previsto e conclusa senza clamori pubblici ma con grande attenzione da parte dei media.
Nel frattempo l’imprenditrice digitale ha dovuto affrontare anche un periodo complicato sul piano giudiziario e mediatico, chiuso recentemente con accordi e proscioglimenti che le hanno permesso di tornare gradualmente alla normalità.
Una nuova storia d’amore lontano dai riflettori?
La nuova relazione con Jose Hernandez sembra avere caratteristiche molto diverse rispetto al passato.
Lui non appartiene al mondo dello spettacolo e mantiene un profilo estremamente discreto, quasi invisibile sui social.
Un dettaglio che potrebbe rappresentare proprio ciò di cui Chiara Ferragni ha bisogno in questa fase della sua vita: una relazione più privata e meno esposta.
Se la storia durerà lo dirà il tempo.
Ma per ora le immagini raccontano una cosa molto semplice: dopo mesi complicati, Chiara Ferragni è tornata a sorridere.