Simone Rugiati: ‘Spruzzate miscele per non far piovere’, l’ironia social: ‘Mia sorella si sposa, dove si vendono’ (VIDEO)

“Ho visto i vostri video di cantine con metri di acqua e ghiaccio a Milano e l’inferno in Sicilia. Si passa da complottisti a toccare certi argomenti”.

Simone Rugiati su Instagram Stories: ‘Ci sono le prove che c’è una manipolazione climatica’

A dirlo è lo chef Simone Rugiati, volto noto della tv, autore di libri di cucina e food influencer con mezzo milione di follower su Instagram, che in passato aveva già fatto parlare di sé per le sue posizioni sul Covid. “A me frega niente perché ci sono le prove che c’è una manipolazione climatica. Da anni vengono spruzzate miscele per non far piovere in occasione di un evento di Stato”.

Il clima si può manipolare: in alcune zone si può causare pioggia o siccità. E’ palese. Non vi stupite, dovete sapere che è così” ribadisce nelle stories. Le sue dichiarazioni non sono passate inosservate, tanto è vero che Rugiati è tornato sull’argomento dopo qualche ora.

“Il mio messaggio di stamattina è stato amplificato. Ed è tutta pubblicità per chi come me vuole dire le cose come stanno. Mi fa piacere, così domani ne dico altre”. Poi una critica: “Mi accorgo in quanti vivono senza farsi domande. Vorrei che vi svegliaste, sono sempre stato in anticipo, come quando vi dicevo le cose del Covid. L’informazione grande è per uniformare, tappare, non per approfondire”.

Lo chef finisce nel mirino del web per la sua posizione sul clima: ‘Limitati a cucinare le tagliatelle e lascia stare le scie chimiche’

Simone Rugiati è finito nel mirino dei social per la sua presa di posizione tra attacchi, invettive e commenti ironici. “Ciao domani mi si sposa la mi cugina e volevo regalarle una miscela per non far piovere sulla cerimonia. A chi mi posso rivolgere? Ditte specializzate o enti statali? Grazie”.

“Simó limit a cucinare le tagliatelle e lascia stare le scie chimiche” e “Uno esce dall’alberghiera e di colpo diventa colonnello dell’aeronautica” – si legge in un altro commento.