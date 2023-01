C’è posta per te, sorpresa ed emozioni per la super mamma con Can Yaman: ‘Magari vengo a Salerno’ (VIDEO)

Una famiglia di Salerno è protagonista della prima storia della nuova edizione di C’è posta per te. Giuseppe ha scritto al programma per riservare una sorpresa – l’attore Can Yaman– alla moglie, Francesca, che lavora in una farmacia del quartiere Pastena. Un incidente domestico in doccia ha cambiato la sua vita. “Pensavo di essere morto, non sentivo più niente dalla vita in giù” – ha raccontato nel corso della puntata del 7 gennaio.

Giuseppe con i figli

Giuseppe è rimasto semi paralizzato dopo un incidente in doccia: ‘Mia moglie si è presa di cura di me e dei nostri 5 figli’

All’uomo è stata diagnostica una lesione alle vertebre ed ha subito un delicato intervento dopo 6 giorni. “Dopo l’operazione mia moglie sviene e mi spiega che è in attesa del nostro quinto figlio. Quando sono tornato a casa doveva prendersi cura dei quattro figli, era in dolce attesa e farmi assistenza per 24 ore”. Giuseppe ha compreso che senza il supporto della moglie, che si divideva tra lavoro e famiglia, non sarebbe riuscito ad andare avanti e con la forza di volontà si è rialzato.

“Ora sono un uomo con 4 gambe, le due che hanno tutti e le due stampelle. Sono qua per ringraziare mia moglie per quello che ha fatto per me e per non aver mai pensato ad un altro”. Maria De Filippi ha spiegato che l’unica debolezza è Can Yaman. “Cerca tutto quello che lo riguarda” – ha sottolineato la conduttrice. L’attore turco ha poi portato in studio le sagome dei 5 figli. Il salernitano ha ringraziato la moglie anche per essersi occupato del papà nei difficili mesi che hanno preceduto la morte.

La farmacista salernitana si divide tra lavoro e famiglia: ‘Can Yaman è la sua unica debolezza’

Il postino di C’è posta per te ha percorso il lungomare di Salerno fino ad arrivare a Pastena per recapitare l’invito che Francesca ha accettato. In puntata le ha riservato una dolce dedica e parole che hanno commosso il pubblico ed hanno fatto piangere la donna… fino al momento dell’ingresso di Can Yaman.

“Mai come in questo momento mi sento solo. Sarebbe bello avere al fianco una donna forte e resiliente come te…. Magari hai una sorella, vengo a Salerno con la scusa di prendere una medicina in farmacia e la conosco”. L’attore le ha regalato una catena. “Potrebbe creare un legame tra me e te” – ha detto lasciando quasi di stucco Giuseppe. Non è stato l’unico dono che Can Yaman ha fatto alla farmacista che le ha chiesto se avesse seguito Viola come il mare.

Francesca e Can Yaman

L’attore abbraccia Francesca e le regala una collana: ‘Magari con una scusa vengo in farmacia a Salerno’

“Una settimana di vacanza in un camper che permetterà a Giuseppe di spostarsi senza problemi anche con il supporto del fisioterapista” – ha precisato Maria De Filippi prima di aprire la busta per consentire a Francesca di abbracciare il marito.