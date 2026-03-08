Grande Fratello Vip 2026, svelato il cast completo: da Mussolini a Volpe ed Elia, ecco i 16 concorrenti

Il cast ufficiale del Grande Fratello

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026?

Il conto alla rovescia è iniziato: la porta rossa della Casa più spiata d’Italia sta per riaprirsi. I profili social ufficiali del programma hanno finalmente svelato il cast del Grande Fratello Vip 2026, annunciando i sedici concorrenti che entreranno nel reality a partire dal 17 marzo su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi. L’annuncio è arrivato con una presentazione originale: una sorta di “call virtuale” tra i protagonisti, pubblicata sui social del programma con la frase: «Il cast ora lo conoscete».

Un modo diverso dal solito per svelare i nomi dei nuovi vipponi, ma soprattutto un modo per accendere subito la curiosità del pubblico. Il gruppo di concorrenti mescola volti storici della televisione, personaggi provenienti dal mondo dei reality e alcune sorprese che promettono scintille. Tra ritorni attesi e debutti assoluti, la nuova edizione si preannuncia come una delle più imprevedibili degli ultimi anni.

Perché il cast del Grande Fratello Vip 2026 sta già facendo discutere?

Tra i nomi più chiacchierati spiccano due figure molto amate dal pubblico del reality: Adriana Volpe e Antonella Elia. Entrambe hanno già partecipato al programma nella quarta edizione e hanno ricoperto anche il ruolo di opinioniste durante la gestione di Alfonso Signorini. Il loro ritorno nella Casa promette dinamiche interessanti, considerando il carattere forte di entrambe e la loro lunga esperienza televisiva. Ma la vera sorpresa del cast è senza dubbio Alessandra Mussolini, che per la prima volta accetta di partecipare a un reality show.

Una scelta destinata a far parlare, visto il suo passato politico e la sua forte personalità. Accanto a lei entrerà nella Casa anche Raimondo Todaro, ballerino amatissimo dal pubblico televisivo grazie alla sua lunga esperienza a Ballando con le Stelle e al ruolo di insegnante nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Il suo ingresso rappresenta una delle novità più attese della stagione.

I volti della tv e dei reality pronti a entrare nella Casa

Il cast del Grande Fratello Vip 2026 punta molto su personaggi già noti al pubblico dei reality e della televisione. Tra questi spicca Marco Berry, storico volto de Le Iene, conduttore e illusionista molto apprezzato dal pubblico. A portare la comicità nella Casa ci sarà invece Francesca Manzini, imitatrice famosa per le sue parodie di star come Monica Bellucci e Sabrina Ferilli.

Spazio anche al mondo del cabaret con Dario Cassini, comico napoletano già visto in programmi come Zelig, Colorado e Maurizio Costanzo Show. Non mancano poi concorrenti provenienti da altri reality sentimentali e programmi televisivi: Raul Dumitras e Lucia Ilardo, entrambi noti al pubblico di Temptation Island, e Nicolò Brigante, ex tronista di Uomini e Donne. Personaggi abituati alle dinamiche televisive e pronti a portare nella Casa relazioni, rivalità e strategie.

Gli influencer e i nuovi volti del reality

Accanto ai nomi più conosciuti, il reality punta anche su nuovi protagonisti provenienti dal mondo dei social e dei programmi internazionali. Tra questi troviamo Renato Biancardi, content creator molto seguito online, e Blu Barbara Prezia, modella già vista a Pechino Express. A loro si aggiungono Ibiza Altea, volto del reality Too Hot To Handle Italia, e Giovanni Calvario, imprenditore romano noto sui social per il suo stile eccentrico.

Tra i concorrenti c’è anche il cantante GionnyScandal, artista emerso nel panorama musicale italiano e già passato dal talent Amici. Un mix di personalità molto diverse tra loro che promette di generare dinamiche imprevedibili dentro la Casa.

Il cast completo del Grande Fratello Vip 2026

Ecco i 16 concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 2026:

Alessandra Mussolini

Adriana Volpe

Antonella Elia

Blu Barbara Prezia

Dario Cassini

Francesca Manzini

GionnyScandal

Giovanni Calvario

Ibiza Altea

Lucia Ilardo

Marco Berry

Nicolò Brigante

Paola Caruso

Raul Dumitras

Raimondo Todaro

Renato Biancardi

Opinioniste e conduzione: chi guiderà il reality

A guidare il programma sarà Ilary Blasi, pronta a riportare il suo stile diretto e ironico al centro del reality. Accanto a lei ci saranno due opinioniste molto diverse tra loro ma entrambe capaci di accendere il dibattito: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Una coppia inedita che promette commenti taglienti e analisi senza filtri sulle dinamiche della Casa. Il pubblico, nel frattempo, si prepara a seguire una nuova stagione fatta di alleanze, scontri e inevitabili polemiche. Perché al Grande Fratello Vip, si sa, la convivenza tra personalità così diverse è la ricetta perfetta per lo spettacolo. E il cast di quest’anno sembra avere tutti gli ingredienti per far parlare di sé.