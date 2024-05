Stanzani torna a parlare di Zorzi a Verissimo: ‘Davvero ha detto così?’

Ha chiuso da poco la sua esperienza con l’allegra banda di Fiorello a Viva Rai 2 nel corso della quale Tommaso Stanzani ha messo in mostra la sua poliedricità artistica. Il ballerino ha esordito anche come cantante e si è messo in gioco in numerose gag con lo showman siciliano.

Tommaso Stanzani a Verissimo: ‘In questi due anni con Fiorello sono maturato tantissimo’

Nella puntata dell’11 maggio di Verissimo ha parlato dell’esperienza nel programma di successo della Rai ma anche della svolta sentimentale. “In questi due anni ho lavorato tutte le mattine con Fiorello e sono maturato tantissimo” – ha riferito spiegando di aver scoperto in questo lasso di tempo la passione per la scrittura che l’ha portato a scrivere il suo primo libro. “Un mondo parallelo perché in genere chi balla è molto fisico mentre la scrittura è qualcosa di più delicato. Il libro si chiama L’Unico Ritmo con il protagonista che sogna di ballare”. Tommaso Stanzani ha rimarcato quanto sia stato importante il sostegno della sua famiglia. Dalla decisione di lasciare il pattinaggio alla svolta con la danza.

“Mia mamma è strana forte, come insegnante è severa tant’è che i suoi allievi la chiamano la Celentano ma quando vede i nostri video da piccoli si mette a piangere. I mei genitori sono sempre stati molti orgogliosi di me e di mio fratello. Il discorso è scivolato sulla relazione con Tommaso Zorzi con Silvia Toffanin che gli ha chiesto se è vero che sono rimasti in buoni rapporti come raccontato dall’ex gieffino in un’intervista. “Davvero ha detto così? Non l’avevo letta questa cosa, dovrei vedere cos’ha detto” – ha affermato mostrandosi meravigliato prima di precisare di aver scelto lui di chiudere la relazione perché le cose non andavano più bene.

Il ballerino sulla fine della relazione con Zorzi: ‘Voglio ancora la storia della Disney’, ora è fidanzato con Oreste

“Non avrei voluto che andasse così. É una persona divertente e carismatica ma non è per me e penso di aver fatto la scelta giusta. Forse perché sono più giovane ma voglio ancora la storia della Disney e mi piace pensare che esista davvero”. Stanzani ha confermato di essere nuovamente innamorato. “Ha raccolto tanti pezzi di me quando non mi ero neanche reso conto di essermi conto. É molto dolce, si chiama Oreste”.