Fabio Fazio torna in Rai, sarà a Tale e Quale Show prima di diventare “rivale” di Conti

Fabio Fazio

Il conduttore sarà il quarto giudice nella prima puntata dello show di Carlo Conti, in onda mercoledì 23 settembre

C’è un curioso incrocio televisivo all’orizzonte: Fabio Fazio torna in Rai, seppure per una sola serata e in un ruolo inedito. Sarà infatti il quarto giudice della prima puntata di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti che quest’anno cambia collocazione e si trasferisce dal tradizionale venerdì al mercoledì sera.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 23 settembre. Una presenza che acquista un significato particolare guardando già a quello che accadrà tra qualche settimana. Da ottobre Fazio tornerà infatti sul Nove con il Tavolo di Che tempo che fa, nella serata del mercoledì. Ed è qui che il conduttore e Conti si ritroveranno a giocare, seppure su reti diverse, una nuova partita televisiva.

Fabio Fazio torna da Conti prima della nuova sfida del mercoledì

Per una sera, dunque, Fazio rientrerà negli studi Rai e lo farà proprio accanto a Conti, prima di ritrovarsi dall’altra parte, sul Nove, della sfida televisiva con il ritorno di Che tempo che fa.

Il conduttore sarà il quarto giudice della prima puntata di Tale e Quale Show. La giuria fissa è stata profondamente rinnovata: accanto a Cristiano Malgioglio ci saranno Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini, che prendono il posto di Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi. In ciascuna delle nove puntate previste è inoltre atteso un quarto giudice.

La prima scelta è quindi particolarmente significativa: Fabio Fazio.

Tale e Quale Show cambia giorno: Conti punta sul mercoledì

La sedicesima edizione dello show parte con una novità importante anche sul piano della programmazione. Tale e Quale Show, tradizionalmente trasmesso il venerdì sera, arriva infatti al mercoledì.

«È una scelta aziendale», ha spiegato il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore, sottolineando la volontà di potenziare l’intrattenimento su Rai1.

Conti ha accolto la decisione come un esperimento, senza preoccuparsi eccessivamente del possibile risultato in termini di ascolti: «Un punto di share in più o in meno a questo punto della carriera non cambia nulla. Ormai non devo dimostrare più niente, se non li faccio io gli esperimenti chi li fa?».

L’obiettivo, ha spiegato il conduttore, resta quello di riunire davanti alla televisione il maggior numero possibile di componenti della famiglia, anche se la collocazione infrasettimanale potrebbe incidere sulla presenza dei più piccoli.

Il cast di Tale e Quale Show 2026

La formula resta invece invariata. I concorrenti dovranno trasformarsi in celebri interpreti e affrontare le esibizioni accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli e dalle coreografie di Fabrizio Mainini.

Il cast comprende Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Paola Perego, Anna Pettinelli, Selma, Stefano Meloccaro, Max Paiella, Andrea Perroni e Vladimir Randazzo.

Confermata anche la coppia già vista nella precedente edizione, formata da Gabriele Cirilli e Flavio Insinna.

A preparare i protagonisti saranno i coach Dada Loi, Antonella Pepe, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella ed Emanuela Aureli.

Il programma è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Carlo Conti e il futuro di Sanremo: «Cambiare aggiunge freschezza»

Nel corso della conferenza stampa, Conti ha parlato anche di Sanremo 2027 e della decisione di Stefano De Martino di separare la scelta del rappresentante italiano all’Eurovision Song Contest dal vincitore generale del Festival.

Per Conti si tratta di «una bella idea», perché «aggiunge freschezza cambiare le cose, quelle che si possono cambiare», pur mantenendo centrale la gara dei Big.

Il conduttore ha però sottolineato la necessità di costruire un meccanismo di voto che eviti sovrapposizioni: «Pensa se vince uno il venerdì e la sera dopo vince lo stesso. Va capito il meccanismo giusto per dare la giusta enfasi a questa serata».