Affari Tuoi, Stefano De Martino si commuove nell’ultima puntata: il saluto tra le lacrime al Teatro delle Vittorie (VIDEO)

Stefano De Martino non trattiene la commozione durante l'ultima puntata stagionale di Affari Tuoi

Il conduttore chiude una stagione da record con un messaggio dedicato allo storico studio Rai

È stato un finale diverso da tutti gli altri. Dopo una stagione che lo ha consacrato come protagonista assoluto dell’access prime time di Rai 1, Stefano De Martino ha salutato il pubblico di Affari Tuoi lasciandosi andare a un momento di autentica emozione. Nessuna battuta, nessun siparietto: negli ultimi minuti della trasmissione la voce del conduttore si è incrinata mentre rendeva omaggio al Teatro delle Vittorie, lo storico studio televisivo che da anni ospita il game show e che, da settembre, lascerà spazio al trasferimento della produzione a Milano.

Un congedo intenso che ha chiuso un’edizione da ascolti record, caratterizzata da concorrenti provenienti da tutta Italia, gag improvvisate e una sintonia sempre più evidente tra De Martino e il pubblico.

L’ultima partita di Affari Tuoi tra sorrisi e colpi di scena

Protagonista dell’ultima puntata è stata Olivia, concorrente arrivata dalla Sicilia insieme al futuro marito Giuseppe.

La loro partita è iniziata nel migliore dei modi: oltre a eliminare subito un pacco blu, la coppia ha conquistato anche l’automobile in palio, mantenendo a lungo un tabellone favorevole.

Il Dottore ha tentato più volte di convincerli ad accettare offerte da 37mila, 30mila, 35mila e 15mila euro, ma Olivia ha preferito proseguire il gioco.

La fortuna, però, ha cambiato direzione. Uno dopo l’altro sono usciti i premi più ricchi, compresi i 300mila euro, fino alla decisione finale di accettare un assegno da 22mila euro, al quale si è aggiunta l’auto conquistata nelle fasi iniziali della partita.

L’addio al nubilato diventa uno show con Herbert Ballerina

La serata ha regalato anche uno dei momenti più divertenti dell’intera stagione.

Quando Olivia ha raccontato di aver rinunciato al proprio addio al nubilato pur di partecipare ad Affari Tuoi, Stefano De Martino ha colto immediatamente l’occasione.

“In questo caso ci pensiamo noi”, ha scherzato il conduttore.

Pochi secondi dopo, insieme all’inseparabile Herbert Ballerina, ha improvvisato un ironico spogliarello sulle note di una musica decisamente a tema, facendo esplodere lo studio in una fragorosa risata e mettendo in evidente imbarazzo la concorrente.

Una scena che ha confermato ancora una volta la capacità di De Martino di trasformare qualsiasi imprevisto in un momento di spettacolo.

Il ballo finale e il saluto di Martina Miliddi

Tra gli ultimi applausi della stagione anche quelli dedicati a Martina Miliddi, protagonista del tradizionale “Pacco Ballerina”.

Per l’ultima coreografia è stata affiancata proprio da Stefano De Martino e Herbert Ballerina, entrambi in giacca a pois, in una performance volutamente ironica che ha chiuso uno dei tormentoni più apprezzati dal pubblico.

Al termine dell’esibizione Martina ha abbracciato il conduttore, ringraziandolo per il percorso condiviso durante questi mesi. Durante la trasmissione non c’è stato nessun riferimento al possibile addio della mascotte Gennarino per il trasferimento a Milano.

La commozione di Stefano De Martino: “Si è preso cura di me”

Il momento più intenso è arrivato però nei saluti finali.

Dopo aver ringraziato pubblico, concorrenti e squadra di lavoro, Stefano De Martino ha voluto dedicare le sue ultime parole non a una persona, ma al luogo che lo ha accompagnato in questa straordinaria avventura televisiva.

Con gli occhi lucidi ha parlato del Teatro delle Vittorie, destinato a lasciare il posto ai nuovi studi milanesi.

“Ho lasciato per ultimo un ringraziamento a chi in questi due anni è sempre stato con me. Quando ero emozionato per la prima puntata di Affari Tuoi lui c’era. Mi ha tranquillizzato, rasserenato, ha accolto i miei amici, i colleghi e la mia famiglia. L’ho sentito vegliare su di me così come aveva fatto con Raffaella Carrà, Mike Bongiorno, Lelio Luttazzi, Corrado e Mina. Mi auguro che loro si prenderanno cura di te, così come tu ti sei preso cura di me. Grazie al Teatro delle Vittorie, la casa di Pippo Baudo. Noi ritorniamo a settembre.”

Parole pronunciate con la voce rotta dall’emozione che hanno strappato un lungo applauso del pubblico in studio.

Da settembre Affari Tuoi riparte da Milano

La chiusura della stagione segna anche la fine di un’epoca per il celebre game show di Rai 1.

Le nuove puntate saranno infatti registrate a Milano, con una nuova scenografia e diverse novità già annunciate dalla produzione.

Per Stefano De Martino si apre così un nuovo capitolo, dopo un’annata che ha definitivamente consolidato il suo ruolo tra i volti più importanti della televisione italiana. Il saluto al Teatro delle Vittorie, però, resterà probabilmente una delle immagini più emozionanti di questa edizione di Affari Tuoi.