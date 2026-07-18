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Lorella Boccia chiama il Tg5 su Rai1: la gaffe in diretta diventa virale, il video fa il giro del web

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 18 Lug, 2026 - ore: 17:44 #Lorella Boccia, #TG1, #TG5, #UnoMattina Weekly
Lorella BocciaLorella Boccia

Lapsus durante UnoMattina Weekly: la conduttrice si corregge subito, ma i social si scatenano

Un semplice lapsus di pochi secondi è bastato per trasformare Lorella Boccia in uno degli argomenti più discussi della mattinata televisiva. Durante la diretta di UnoMattina Weekly, in onda su Rai1, la conduttrice ha annunciato per errore il passaggio al Tg5, il telegiornale di Canale 5, invece del Tg1. Si è accorta immediatamente dell’errore e si è corretta in tempo reale, ma il video è finito rapidamente sui social, dove è diventato virale.

Il lapsus in diretta davanti ai telespettatori

L’episodio è avvenuto nella puntata di sabato 18 luglio, al termine dell’intervista ai cantautori Pierdavide Carone e Martina Attili. Come di consueto, Lorella Boccia stava salutando gli ospiti prima del collegamento con il notiziario quando, quasi d’istinto, ha pronunciato: “Linea al Tg5”.

Subito dopo la conduttrice ha realizzato la svista e ha corretto la frase, chiedendo anche scusa ai telespettatori. Un errore durato appena un istante, ma sufficiente per attirare l’attenzione del pubblico.

Il video diventa virale sui social

La clip è stata rilanciata nel giro di poche ore da numerosi profili social dedicati alla televisione, tra cui l’account @seelallero, che ha contribuito alla sua diffusione su X, Instagram e TikTok.

Il filmato ha generato centinaia di commenti. C’è chi ha ironizzato sull’accaduto con meme e battute, mentre altri hanno difeso la conduttrice, ricordando che episodi simili sono frequenti nelle trasmissioni in diretta e hanno coinvolto, negli anni, anche volti storici della televisione italiana.

La seconda estate alla guida di UnoMattina Weekly

Per Lorella Boccia si tratta della seconda stagione consecutiva alla conduzione di UnoMattina Weekly, il programma estivo del weekend di Rai1 condotto insieme a Fabio Gallo e Giulia Bonaudi.

L’ex ballerina di Amici ha progressivamente consolidato il proprio percorso televisivo, passando dall’intrattenimento alla conduzione di programmi del daytime della rete ammiraglia Rai.

Una gaffe destinata a far sorridere

Al di là delle polemiche social, l’episodio sembra destinato a entrare nell’elenco delle classiche gaffe televisive nate dalla spontaneità della diretta. Un lapsus corretto nell’arco di pochi secondi, ma che nell’era dei social è bastato per trasformarsi in uno dei video più condivisi della giornata.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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