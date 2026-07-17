Striscia la Notizia verso la chiusura dopo 38 anni? L’indiscrezione scuote la tv, ma Antonio Ricci non si ferma

Antonio Ricci

Striscia la Notizia verso l’addio? L’indiscrezione che agita Mediaset

Il futuro di Striscia la Notizia appare sempre più incerto. Dopo le recenti dichiarazioni dell’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, sul rinnovamento dei palinsesti, nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni che parlano di una possibile chiusura definitiva dello storico tg satirico ideato da Antonio Ricci.

A rilanciare l’ipotesi è Dagospia, secondo cui le valutazioni interne all’azienda starebbero convergendo verso l’uscita di scena della trasmissione dopo ben 38 anni di presenza quasi ininterrotta nel preserale di Canale 5.

Dagospia: “Il futuro della trasmissione è ormai segnato”

Secondo quanto riportato nella rubrica firmata da Giuseppe Candela, la decisione sarebbe ormai vicina.

L’indiscrezione sostiene infatti che tutte le valutazioni effettuate da Mediaset porterebbero nella stessa direzione: la cancellazione di Striscia la Notizia dai palinsesti, anche se al momento manca ancora una comunicazione ufficiale da parte dell’azienda.

Una notizia che, se confermata, segnerebbe la fine di uno dei programmi simbolo della televisione italiana.

Gli ascolti e il cambio di strategia

A pesare sarebbero soprattutto i risultati ottenuti negli ultimi mesi.

L’esperimento di spostare Striscia la Notizia in prima serata, andato in onda per cinque appuntamenti tra gennaio e febbraio 2026, non avrebbe prodotto i risultati sperati, con una media di circa 1,9 milioni di telespettatori e uno share del 12,8%.

Nel frattempo, nella tradizionale fascia dell’access prime time, La Ruota della Fortuna ha consolidato la propria posizione, rendendo ancora più complicato immaginare un ritorno del tg satirico nello storico orario.

Ma il programma continua ad aggiornarsi

Nonostante le indiscrezioni, Striscia la Notizia continua a essere pienamente attiva sul web.

Anche nelle ultime ore il sito ufficiale ha pubblicato nuovi servizi, compresi contenuti dedicati a Temptation Island, mentre restano operative le consuete iniziative che invitano telespettatori e utenti a segnalare casi, denunce e situazioni meritevoli di approfondimento.

Un’attività che lascia aperti diversi interrogativi sul futuro del marchio.

Antonio Ricci studia nuove strade?

Per il momento non sono arrivate dichiarazioni da parte di Antonio Ricci, ma molti osservatori si chiedono se il celebre format possa proseguire con modalità differenti.

Tra le ipotesi c’è quella di un progetto esclusivamente digitale, di una distribuzione su una piattaforma streaming oppure di una nuova collocazione televisiva.

Al momento, però, si tratta soltanto di scenari. Fino a quando Mediaset non comunicherà ufficialmente le proprie decisioni, il destino di Striscia la Notizia resterà sospeso tra indiscrezioni e attese.