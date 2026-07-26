Ballando con le Stelle, Alessandra Tripoli sorprende tutti: l’annuncio cambia i suoi piani per il programma

Alessandra Tripoli ha annunciato di essere incinta del secondo figlio

La storica maestra ha annunciato di essere in attesa del secondo figlio con un dolce video sui social

Un annuncio che ha emozionato i fan di Ballando con le Stelle e che potrebbe cambiare i piani della prossima edizione del programma. Alessandra Tripoli ha rivelato di essere incinta del secondo figlio, condividendo sui social un video ricco di tenerezza insieme al marito Luca Urso e al primogenito Liam.

Ad accompagnare il reel una frase semplice, ma capace di conquistare migliaia di persone: “La nostra felicità ha un battito in più”.

Nel filmato è proprio il piccolo Liam a diventare protagonista, mentre accarezza e bacia il pancione della mamma, annunciando così l’arrivo di un nuovo membro della famiglia.

L’annuncio scatena l’affetto del mondo di Ballando

Nel giro di pochi minuti il post è stato sommerso da messaggi di congratulazioni.

Tra i primi a festeggiare la coppia ci sono stati Carolyn Smith, Rossella Erra, Anastasia Kuzmina, Giada Lini, Erica Martinelli e numerosi volti storici del programma di Milly Carlucci.

A far sorridere i fan è stato anche il commento di Barbara d’Urso, che ha lasciato intendere di conoscere già la notizia.

“Non ce la facevo più a tenere il segreto”, ha scritto la conduttrice.

Non è mancata nemmeno una battuta di Fabio Fognini, reduce dalla sua esperienza nel talent di Rai 1.

“Beh anche quest’anno vinci… l’anno prossimo a Ballando ovviamente”, ha commentato ironicamente il tennista.

La risposta sul futuro a Ballando con le Stelle

Tra i tantissimi commenti, uno in particolare ha attirato l’attenzione dei fan.

Un’utente ha scritto che la sua prima preoccupazione era quella di non rivederla danzare nella prossima edizione di Ballando con le Stelle.

La risposta di Alessandra Tripoli ha immediatamente acceso il dibattito.

“Spero di esserci in altre vesti. Non so… mi mancherebbe troppo.”

Una frase che lascia aperti diversi scenari.

La ballerina, infatti, difficilmente potrà affrontare la stagione come maestra in gara, ma non ha escluso la possibilità di rimanere comunque all’interno del programma con un ruolo diverso.

Il primo trimestre e la gioia condivisa con i fan

Dopo l’annuncio ufficiale, Alessandra Tripoli è tornata sui social insieme al marito Luca Urso per ringraziare tutti dell’affetto ricevuto.

La ballerina ha raccontato anche un dettaglio personale sulla gravidanza.

“Il primo trimestre è stato devastante”, ha confessato nelle storie Instagram, spiegando di vivere adesso con maggiore serenità questo momento speciale.

Una storia d’amore nata sulla pista da ballo

Quella tra Alessandra Tripoli e Luca Urso è una storia che dura praticamente da una vita.

Entrambi originari di Misilmeri, in provincia di Palermo, hanno iniziato a ballare insieme fin da giovanissimi, trasformando il sodalizio sportivo in una relazione sentimentale.

Dopo anni di fidanzamento si sono sposati nel 2016, con un matrimonio organizzato da Enzo Miccio, mentre nel 2021 è nato il loro primo figlio, Liam, che presto diventerà fratello maggiore.

Adesso resta da capire quale sarà il futuro televisivo della storica maestra. Le sue parole fanno pensare che l’addio a Ballando con le Stelle non sia nei suoi piani. Se non potrà essere protagonista sulla pista, Alessandra Tripoli spera comunque di continuare a far parte della grande famiglia del programma, magari con una veste completamente nuova. Una possibilità che alimenta già la curiosità dei fan in vista della prossima stagione.