Temptation Island 2025: Sonia scopre il tradimento di Simone, Valerio crolla dopo le rivelazioni di Sarah

Simone e Sarah hanno spiazzato i partner

La seconda puntata di Temptation Island 2025 è stata un vero terremoto emotivo. Due coppie protagoniste, Sonia Barrile e Simone Margagliotti e Valerio e Sarah, hanno vissuto momenti intensissimi, culminati in due svolte clamorose: una confessione di tradimento esplicita da parte di lui e una rivelazione a lungo nascosta da parte di lei, che ha lasciato il pubblico e i protagonisti senza parole.

Simone e Sonia B: il crollo definitivo dopo sei anni

Il viaggio nei sentimenti per Sonia B e Simone, insieme da sei anni e conviventi, ha preso una piega tanto dolorosa quanto inevitabile. Lei entra nel programma consapevole della crisi, ma pronta a capire. Lui, invece, approfitta fin da subito del villaggio per flirtare, ballare e avvicinarsi fisicamente a più tentatrici, in particolare Eva.

Ma è durante i falò che la verità esplode. Sonia assiste impotente a scene di contatto fisico, parole sminuenti e un crescente distacco emotivo. Simone si lascia andare: «Penso vivamente di poter cambiare qualsiasi cervello umano», dice a una single (alla quale rivela anche di essere “un terrapiattista”), mentre si lamenta della mancanza di intimità con Sonia e mostra una totale indifferenza per i suoi sentimenti.

Il colpo di scena arriva con il terzo video, quando Simone – parlando con un altro fidanzato – ammette candidamente:

«Io ho avuto tante fantasie e alcune si sono concretizzate. Ho realizzato un pensiero che avevo su un’altra persona».

Una frase che non lascia spazio a dubbi. Sonia, sconvolta, piange, si dichiara “pietrificata”, e trova sfogo tra le braccia di un’altra partecipante:

«Lui è uno schifo di persona. Sempre avuto il dubbio, ora ho la certezza».

La freddezza di Simone al falò, dove si limita a dire che “le responsabilità sono di entrambi”, conferma quanto sia distante – ormai irreparabilmente – dal vissuto emotivo della compagna. Per Sonia, forse, è arrivato finalmente il momento del coraggio: quello di lasciarlo andare per davvero.

Non bastava che fosse brutto, con un ego spropositato e terrapiattista l’ha pure tradita! No, Sonia alla sorella corri lontano lontanissimo#TemptationIsland pic.twitter.com/SsdxMrCnT7 — R⋆e⋆b⋆e⋆c⋆c⋆a (@rebecca_ame) July 10, 2025

Sarah e Valerio: le verità mai dette e il crollo di lui

Anche la storia tra Sarah e Valerio, insieme da cinque anni, è arrivata a un punto critico. Se da un lato lui lamenta il tradimento della fiducia dopo aver scoperto alcune chat della compagna con altri uomini, dall’altro Sarah rivela per la prima volta un passato rimasto nell’ombra.

Durante il confronto nel villaggio, Valerio racconta:

«Dopo aver scoperto quelle chat, ho iniziato a pensare più a me stesso. Lei mi ha ferito. Ora mi faccio meno problemi. Sono vendicativo».

Ma è Sarah a spiazzare tutti con una confessione inaspettata:

«Mi sono vista più volte con due ragazzi, in posti nascosti, come dei parcheggi. Non c’è stato niente di fisico, ma lo facevo per ricaricarmi. Loro mi facevano sentire importante, nella mia relazione non mi sento così».

E la bomba finale arriva quando ammette candidamente:

«I primi anni messaggiavo con il mio ex mentre stavo con Valerio, un po’ speravo di tornare con lui».

Parole che devastano Valerio, portandolo a un crollo emotivo:

«Se è per me, non voglio vedere un ca**o. Non me ne frega niente, mi viene da piangere».

Il falò lo mostra spettatore di un avvicinamento sempre più evidente tra Sarah e il single Salvatore, tra passeggiate a cavallo e momenti di complicità. La reazione di Valerio è lapidaria:

«La Sarah che vedo non è quella che ho conosciuto. È abbastanza scontata. Io sono arrabbiato, non riesco a pensare a cose belle su di lei».