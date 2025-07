Tina Cipollari e Cosimo Dadorante tra auto di lusso e serate romane dopo Uomini e Donne (VIDEO)

Tina Cipollari e Cosimo Dadorante

Cosa succede tra Tina Cipollari e Cosimo Mino Dadorante dopo la fine del trono over a Uomini e Donne? La domanda rimbalza da giorni sui social dopo che i due si sono mostrati insieme a Roma in una serata senza telecamere, ma ben documentata su Instagram. Nonostante il loro percorso si sia ufficialmente chiuso il 9 maggio, la frequentazione tra la storica opinionista del dating show e il cavaliere non sembra essersi interrotta.

Video e foto social

La coppia è stata vista a bordo di una delle auto di lusso di Dadorante e poi in un elegante ristorante della capitale. In una story condivisa su Instagram, i due si riprendono sorridenti: “Andiamo a fare danni”, scrive lei. A corredo, un video in cui Tina e Cosimo scherzano e appaiono perfettamente a loro agio. Aggiunge lui: “Vacanze romane”. Un siparietto che non è passato inosservato e che ha immediatamente riacceso l’attenzione del pubblico.

Un’amicizia speciale o qualcosa di più?

A oggi, nessuno dei due ha ufficialmente confermato una relazione sentimentale, ma i segnali continuano ad accumularsi. Cosimo Mino Dadorante, intervistato poco dopo la sua uscita da Uomini e Donne, aveva già fatto intendere che i rapporti con Tina non si erano chiusi con la trasmissione: “Tina è un’amica speciale, una donna che ammiro moltissimo. Le ho fatto un altro regalo: un abito. E anche un ulivo del Salento, da piantare nel suo giardino come segno della nostra amicizia”.

Non Tina e Cosimo di nuovo insieme famiglia per me pic.twitter.com/3ARhGUq5mW — Elisabetta (@Iabetti) July 10, 2025

Nuovi incontri

Dadorante aveva anche anticipato la possibilità di rivedersi presto, ipotesi ora confermata dai fatti. “Ci sentiamo quasi regolarmente, impegni permettendo”, aveva dichiarato in un’intervista. E aggiungeva: “Forse faremo anche delle serate insieme”. Le immagini recenti sembrano confermare che quella frequentazione, seppur nata davanti alle telecamere, stia continuando anche lontano dai riflettori.

Il pubblico fa il tifo per loro

Sui social il pubblico si divide tra chi crede in una semplice amicizia e chi invece spera che tra Tina e Cosimo sia nato qualcosa di più. Il loro affiatamento è evidente e l’interesse reciproco non sembra solo televisivo. Da opinionista tagliente a protagonista di una potenziale nuova storia d’amore, Tina Cipollari potrebbe aver stupito tutti ancora una volta, stavolta fuori dal set.

Nessuna conferma ufficiale, ma i segnali parlano

Nonostante la discrezione dei diretti interessati, i dettagli che emergono suggeriscono un legame non del tutto chiuso. La presenza costante, i regali, le parole affettuose e ora anche gli incontri dal vivo raccontano una relazione che va oltre il semplice saluto post-televisivo. E se è vero che i sentimenti spesso nascono nei luoghi più impensati, anche un programma come Uomini e Donne può aver dato il via a qualcosa di più profondo.

Tina Cipollari verso un nuovo capitolo?

Resta da vedere se questa frequentazione si tradurrà in una vera e propria storia d’amore o resterà una solida amicizia. Di certo, l’attenzione è tutta su di loro. La Cipollari, volto storico di Uomini e Donne, continua a far parlare di sé anche al di fuori dello studio, segno che il suo personaggio – e forse anche la sua vita privata – resta sempre nel cuore del pubblico.