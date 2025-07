Come la morte di Eleonora Giorgi ha messo a dura prova il rapporto tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Primo anniversario di nozze per Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Un anno d’amore segnato dal dolore

Il 12 luglio 2024 segna un traguardo importante per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: il loro primo anniversario di matrimonio. Un anno fa si erano giurati amore eterno sulla spiaggia di Forte dei Marmi, luogo simbolico anche per la storia della famiglia Ciavarro: fu lì, nel 1983, che si conobbero Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, i genitori di Paolo.

Ma questo primo anno di nozze, che avrebbe dovuto essere solo festa e felicità, è stato profondamente segnato dalla perdita di Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo 2025 a causa di un tumore al pancreas. Una perdita che ha lasciato un vuoto enorme e che ha cambiato profondamente le dinamiche familiari.

Clizia Incorvaia: ‘Il vuoto che ha lasciato ci ha messo a dura prova’

A raccontarlo è stata la stessa Clizia Incorvaia, in un’intervista pubblicata dall’ultimo numero del settimanale Gente. L’influencer siciliana, oggi ancora molto provata ma determinata, ha parlato con sincerità del dolore vissuto accanto a Paolo in questi mesi.

“La scomparsa di Eleonora ha influito moltissimo su di noi”, ha dichiarato. “Il dolore lacerante di lasciarla andare, il vuoto che ha lasciato, ci ha messo a dura prova. Ma abbiamo capito subito che l’amore va alimentato anche di fronte a una sofferenza che ti spezza il cuore e le ali”.

Un matrimonio iniziato con la benedizione di Eleonora

Al momento delle nozze, Eleonora Giorgi era ancora in forze. Aveva partecipato con entusiasmo al matrimonio del figlio, assistendo sorridente alla cerimonia a Forte dei Marmi. Un momento di gioia, forse già consapevole di quello che il futuro le avrebbe tolto.

Pochi mesi dopo, però, la situazione è precipitata. La malattia ha preso il sopravvento in modo rapido e devastante. Da allora, sono passati solo quattro mesi. “Ci manca tanto – ha aggiunto Clizia – ma questi mesi ci hanno reso ancora più uniti e consapevoli di quanto siamo forti insieme”.

L’anniversario lontano dai riflettori: scelta la Sicilia

Per celebrare il primo anno da marito e moglie, Clizia e Paolo hanno deciso di rifugiarsi in un luogo del cuore: Realmonte, in provincia di Agrigento, terra natale di lei.

Niente Forte dei Marmi, niente lustrini. Solo la Sicilia, la famiglia, e l’intimità. “Per noi rappresenta casa, radici, intimità”, ha raccontato l’influencer, senza però rivelare troppo della serata. Un modo sobrio e autentico per rendere omaggio a un amore che ha saputo reggere anche al dolore più profondo.

Una lezione lasciata da Eleonora

Clizia e Paolo hanno scelto di vivere questo anniversario con gratitudine. “Anche perché Eleonora avrebbe voluto così”, ha spiegato Clizia, commossa. “Godetevi la vita, coltivate ogni giorno il vostro amore, ci ripeteva sempre”.

Un’eredità emotiva che oggi guida la coppia nelle piccole e grandi scelte quotidiane. E che dà ancora senso a un matrimonio giovane, ma già temprato dalla vita.

Una coppia solida, anche nella prova

In un mondo dove le relazioni sembrano fragili, la storia di Clizia e Paolo è l’eccezione. Uniti dall’amore, ma anche dalla sofferenza condivisa. Il dolore per la perdita di Eleonora ha lasciato il segno, ma non ha incrinato il legame. Anzi, lo ha fortificato.

Il primo anniversario arriva dunque come un traguardo pieno di significato: un anno insieme, ma anche un anno “senza”, eppure vissuto con intensità, resilienza e amore.

Il futuro? “Con lei nel cuore, per sempre”

Non è dato sapere come proseguirà il loro cammino. Ma una cosa è certa: Eleonora Giorgi continuerà a vivere nel cuore di Clizia e Paolo. Come presenza, come memoria, come guida.

“Ci ha insegnato a non rimandare mai l’amore – conclude Clizia – e noi continueremo a farlo ogni giorno”.