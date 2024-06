Temptation Island, il tentatore Maicol Bei è figlio di una storica dama di Uomini e Donne

Nelle scorse ore sono stati svelati i nomi dei single e delle single che proveranno a far vacillare le coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island, in onda dal 27 giugno su Canale 5 in prima serata.

Maicol Bei a Temptation Island, è figlio dell’ex dama Anna Tedesco

Tra i protagonisti Maicol Bei, un operaio metalmeccanico di Gubbio. Per il 28enne si tratta della prima esperienza importante sul piccolo schermo ma la madre è un volto già noto ai fan dei programmi di Maria De Filippi ed, in particolare, agli aficionados di Uomini e Donne. Il tentatore è figlio dell’ex dama Anna Tedesco che ha lasciato il parterre del people show da un po’ di tempo dopo gli scontri infuocati con Gianni Sperti, con il quale non c’è stato mai un grande feeling per via del rapporto della bagnina con Giorgio Manetti.

L’opinionista ha più volte manifestato perplessità sul loro legame sospettando che ci fosse qualcosa in più di una semplice amicizia. Dall’altra parte Anna Tedesco non ha gradito alcune uscite di Sperti. “Gianni non mi chiederà mai scusa nemmeno dopo avermi chiamata amica di letto. Lui e Tina hanno anche rovinato la mia frequentazione con Nino Castanotto per cui ci sono stata male”.

Maicol Bei con Anna Tedesco

Il burrascoso addio a Uomini e Donne e le tensioni con Gianni Sperti

Ora toccherà al figlio mettersi in gioco e conquistare il pubblico di Temptation Island e soprattutto stregare le fidanzate nel resort di Santa Margherita di Pula. Nella sua scheda di presentazione ha riferito di essere molto legato alla mamma. Ha due gatti. Ama la fotografia, viaggiare, nuotare, andare in palestra e giocare a tennis.