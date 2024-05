Temptation Island, Lavinia e Alessio non arrivano al falò: ‘Proseguiamo ognuno per la propria strada’

Non ci sarà nessun tentativo di recuperare il rapporto in crisi con la partecipazione a Temptation Island. Lavinia Mauro e Alessio Corvino hanno rotto il silenzio dopo che si era diffusa la voce di una possibile partecipazione al reality dei sentimenti.

Dopo i rumors su una possibile partecipazione a Temptation Island, Lavinia Mauro e Alessio Corvino ufficializzano la rottura

Le voci relative ad una possibile crisi erano fondate ed entrambi hanno ufficializzato la fine della relazione con un post pubblicato su Stories. “A volte abbiamo bisogno di metabolizzare cambiamenti e di riflettere senza intromissioni. Mettere noi stessi al primo posto, non per egoismo ma per necessità” – ha scritto l’ex tronista di Uomini e Donne.

“Scrivo queste parole per dirvi che dopo un periodo complesso io e Alessio abbiamo deciso di proseguire ognuno per la propria strada. Questo però non cambia il bene e la stima che c’è tra di noi. Ci teniamo a tutelare la relazione che c’è stata e il rapporto che ad oggi continua ad esserci tra di noi” – ha aggiunto Lavinia che ha chiosato con un ringraziamento a chi ha “dimostrato affetto e sostegno con tatto e non con invadenza “.

La Stories condivisa sui profili Instagram: ‘Il bene e la stima che c’è tra noi non cambia’

La stessa Stories è stata condivisa da Alessio Corvino su Stories. Scoppia quindi la coppia nata negli studi di Uomini e Donne dopo un lungo percorso culminata con la scelta nella primavera del 2023. Da verificare a questo punto se in Sardegna sbarcheranno solo coppie ‘sconosciute’ al mondo della televisione o ci sarà spazio anche per volti del recente passato del dating show almeno tra tentatori e tentatrici.