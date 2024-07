Temptation Island, Lino si apparta con Maika dopo la richiesta di confronto di Alessia: epilogo da popcorn

Alla quinta richiesta falò fu a Temptation Island. C’è voluto un video di Alessia Pascarella sul telefonino di Filippo Bisciglia per convincere Lino Giuliano ad accettare il confronto nel corso della puntata del 18 luglio del reality sui sentimenti.

Lino Giuliano rifiuta ancora il falò a Temptation Island, Filippo Bisciglia gli fa vedere un video di Alessia sul telefonino

Il conduttore è stato costretto a fare gli straordinari per convincere il napoletano a presentarsi sul tronco per confrontarsi con la partner. “Secondo me tutti questi viaggi non li ha mai fatti in tutte le edizioni di Temptation” – ha scherzosamente affermato Tony. Bisciglia è stato costretto ad interrompere un momento intimo tra Lino e Maika Randazzo. “La tua fidanzata vuole dirti qualcosa”. Dopo essersi confrontato con la single il napoletano ha accettato il confronto. il conduttore ha concesso alle altre fidanzate di assistere al faccia a faccia da posizione privilegiata. Mancavano solo i popcorn. Al falò sono state subito scintille. “Devo parlare solo io, mi fai schifo” – ha esordito Alessia. “Sta urlando tantissimo” – hanno commentato la ragazze che seguivano il falò.

Io ve lo giuro l’iconicita di questo momento #Temptationisland pic.twitter.com/pWYCLSwOAg — 𝐌𝐀𝐍𝐔 (@manuuxhs) July 18, 2024

Il napoletano accetta il faccia a faccia, le altre fidanzate assistono a distanza al confronto: ‘Sta urlando tantissimo’

“Cosa hai fatto qui, il mobile? Io mi sono messo in gioco. Non ti ho visto proprio, non ho capito niente. Non ho compreso se mi trasmetti gelosia. Hai fatto sempre la santa? Ma chi ti vuole” – ha ribattuto Lino Giuliano. Pronta la replica della partner dopo aver visto un video con Maika. “Portatela a Totò. Nel villaggio i ragazzi mi hanno fatto tutti i complimenti. Altro che mobile, non sono venuta qui per cercare un ragazzo perché la persona che amavo ce l’avevo già. Gli ho raccontato di quanto fai schifo, fatti vedere dallo psicologo“.

Lino ha continuato a rimarcare il suo pensiero sulla partecipazione di Alessia Pascarella. “Hai fatto la mummia qua”. Poi il botta e risposta su un presunto doppio senso. “Stai inguaiata proprio” – ha ribattuto Giuliano con Pascarella che si è complimentata. “Ti ha ucciso proprio”. “Lui ha anche il coraggio di parlare” – hanno commentato le altre ragazze. Lino Giuliano ha spiegato che il rapporto è stato sempre rancoroso. “Quando torni a casa tua moglie ti deve far sentire uomo”.

Le fidanzate consolano Alessia

Botta e risposta al vetriolo, Alessia lo lascia e non trattiene le lacrime: le altre fidanzate la consolano, lui incontra Maika

Al momento della fatidica domanda di Filippo Bisciglia Alessia ha ribadito la sua decisione. “Lascio da sola il programma”. Subito dopo ha raggiunto le altre fidanzate che l’hanno consolata mentre lei non è riuscita a trattenere le lacrime. Dall’altra parte Lino ha chiesto di incontrare Maika Randazzo che ha accettato di vederlo. “Ho occhio lungo io, me lo sentivo che venivi. Noi parliamo con gli occhi, non c’è bisogno delle parole”. Il conduttore ha anticipato che il viaggio nei sentimenti di Alessia e Lino non è per niente finito.