Teo Mammucari assente a Le Iene, conduzione in solitaria per Belen

Non è passata inosservata l’assenza di Teo Mammucari alla conduzione della puntata del 24 gennaio de Le Iene. Il programma di Italia 1 è stato condotto in solitaria da Belen Rodriguez. “Terza puntata dell’anno… Questa sera condurrò da sola, senza Teo Mammucari che saluto. Un bacio gigantesco”.

Nessuna spiegazione da parte della show girl argentina sull’assenza del collega. Precisazioni in merito non sono arrivate neanche dalle pagine social de Le Iene con il mistero che non è stato risolto neanche dal diretto interessato che non è intervenuto sui profili social per rassicurare i fan.

Non è da escludere che il giudice di Tu si que vales abbia avuto un’indisposizione in extremis e per tale motivo sia stato costretto a dare forfait. Nelle prossime ore potrebbe essere fatta chiarezza in merito, altrimenti bisognerà attenderà la puntata di martedì 31 gennaio de Le Iene per scoprire se Teo Mammucari tornerà in trasmissione.