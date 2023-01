Le Iene, imprenditrice accusa giornalista: ‘Proposta indecente per l’articolo’, partecipò a Ultima Fermata

Una proposta indecente in cambio di un articolo su una nota testata giornalistica italiana. Ad avanzare la richiesta di un video intimo, secondo quanto riferito da un’imprenditrice barese, è un affermato giornalista, protagonista anche di numerosi talk politici come opinionista.

Stefania Pellicoro a Le Iene: ‘Giornalista di un’importante testata mi ha chiesto di spogliarmi in cambio dell’articolo’

A raccontare l’accaduto a Roberta Rei de Le Iene,. nel corso della puntata del 10 gennaio, è stata Stefania Pellicoro che l’anno scorso partecipò al programma Ultima Fermata della Fascino di Maria De Filippi, in onda su Canale 5. “Tutto è partito da una richiesta su Instagram in cui il giornalista mi dice di essere interessata a quello che facevo nella mia vita lavorativa. Ha insistito dicendo il sud, il lavoro, l’imprenditoria femminile e la cosa mi incuriosiva essendo anche una testata importante. Sono corsa dai miei figli a dire che volevano scrivere un articolo su di me”.

I primi dubbi sono nati dal fatto che sul profilo Instagram non c’era nulla della sua attività lavorativa nel campo della moda. Stefania ha chiesto così dei riscontri con link relativi ad altri articoli. “Ho controllato ed era vero che lavorava per un importante testata ma era un po’ ambiguo in quanto mi chiedeva una videochiamata… Gli ho chiesto se era realmente interessato a scrivere un articolo in quanto dovrei dare informazioni che bisogno c’era di vedersi”. Alla fine il giornalista ha accettato di avere un primo contatto telefonico.

‘Mi ha detto che voleva realizzare un articolo sulla mia attività, poi ha tirato fuori OnlyFans’

“In effetti mi ha chiesto della mia vita ma poi ha tirato fuori dal nulla OnlyFans… Quindi tu ha visto che avevo un account su questa piattaforma. Gli ho spiegato che io vendo la mia immagine a chi dico io, come dico io ed a quando e che se era interessato ad un ipotetico spogliarello avrebbe dovuto pagare”. L’imprenditrice poi ha mostrato l’intera chat in cui il giornalista ribadisce l’interesse dell’articolo in cambio di uno spogliarello audace.

Dall’altra parte lei ribadisce che i suoi video costano (fino a 150 euro) e che non va oltre il filmato senza veli (niente atti intimi). “Posso arrivare al nudo artistico ma non vado oltre… C’è sempre un discorso di pudore e dignità. Lui ha insistito con la proposta dello spogliarello in cambio di un articolo e questo mi ha schifato, non scendo a compromessi e per questo ho chiamato Le Iene“.

‘Non scendo a compromessi, ha usato l’esca dell’articolo per i suoi scopi’, Roberta Rei irrompe durante la videochiamata

In una successiva videochiamata il giornalista ha anche riferito di essere pronto anche a mettersi a… nudo parlando di “baratto”. “É un metodo di giornalismo innovativo. Sono su OnlyFans ma non è un contenuto che ho scelto di vendere ma qualcosa che andava oltre. Lui ha usato l’esca dell’articolo per propormi lo scambio... Non usi una potenza giornalistica per i tuoi scopi, c’è sempre una dignità”.

L’inviata de Le Iene ha poi assistito alla videochiamata in cui l’interlocutore ha raccontato di essere appena rientrato da una telefonata televisiva. Al momento del dunque è intervenuta Roberta Rei che ha chiesto spiegazioni al giornalista che ha ribattuto che si trattava di uno scherzo ed ha chiuso la telefonata.

Stefania Pellicoro a L’Ultima Fermata

Stefania Pellicoro è un’imprenditrice originaria di Gioia del Colle, in provincia di Bari. Nella trasmissione L’Ultima Fermata, in onda su Canale 5 tra marzo e aprile 2022, aveva spiegato di avere 4 negozi di abbigliamento e di essere andata in crisi con il compagno Luca Santonienna per aver scoperto un suo tradimento con una commessa dopo 12 anni di matrimonio. Alla fine del percorso lasciarono la trasmissione insieme.