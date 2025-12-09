Uomini e Donne anticipazioni: Gemma contro Mario, Sabrina in lacrime e Flavio fa un annuncio sulla scelta

Il tronista Flavio Ubirti

Trono over, registrazione 9 dicembre: accuse, baci negati e un addio amaro

Le nuove registrazioni di Uomini e Donne di martedì 9 dicembre tra rivalità mai sopite e dinamiche intriganti come anticipato dal blogger Lorenzo Pugnaloni di Lollo magazine.

Protagonista – come sempre – Gemma Galgani, che accusa Mario Lenti di aver baciato Maria G. solo per allontanarsi da lei, convinta che non ci sia alcun sentimento reale.

Gemma dubita perfino della versione di Maria, che non ricorderebbe con precisione il bacio. Mario respinge le critiche, accoglie una nuova dama e poi… la lascia andare subito dopo.

Intanto Sabrina e Carlo confermano: hanno trascorso la notte insieme. Sabrina, però, pur definendo Carlo un punto fermo, sente il bisogno di prendersi dello spazio e accetta di conoscere un altro cavaliere. Lui crolla: si dichiara innamorato, ma non basta.

Lo scontro con Tina Cipollari porta Sabrina alle lacrime e all’uscita temporanea dallo studio. Tornata, rimprovera Carlo per non averla difesa. Lui ribatte: l’ha fatto, e spera ancora in loro.

Coppie che si formano e coppie che si spezzano

Fine drastica tra Cinzia e Rocco.

Appena annunciata la chiusura, Paolo si fa avanti e Cinzia accetta di restare per conoscerlo.

Rocco no: nessuna dama decide di iniziare con lui e abbandona il programma.

Scoppia, invece, la scintilla tra Arcangelo e Magda, usciti insieme e baciati.

Sebastiano accusa Arcangelo di essere finto, ma Magda zittisce tutti ricordando come proprio Sebastiano l’aveva fatta soffrire.

Rosanna confessa interesse per Alessio, che però rifiuta per rispetto dell’amico Giuseppe.

A chiudere la pagina over, Roberto tenta l’ultimo riavvicinamento a Gemma con poesia. Lei stoppa: non vuole illuderlo. Fine definitiva.

Trono classico: Flavio annuncia la scelta, Nicole supera Martina

Flavio Ubirti conferma: la scelta sarà registrata la prossima settimana.

Chiede ultime esterne da 24 ore.

Situazione ribaltata: Nicole Belloni ora è in netto vantaggio.

Con Martina Cardamone, Flavio ammette di trovarla “troppo impostata”, incrinando la fiducia.

Al contrario, Nicole appare spontanea, naturale, vicina a lui: perfetta da “scelta già scritta”.

Due esterne per Ciro Solimeno

Due esterne proficue per Ciro Solimeno.

Con Elisa nasce una timida sintonia: lei si apre lentamente, lui apprezza e chiude con un ballo.

Con Alessia Antonetti, invece, clima frizzante e zero gossip: lei smentisce i rumor sul presunto flirt con Raul e racconta di essersi trovata “inaspettatamente bene” con Ciro.