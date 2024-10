Uomini e Donne anticipazioni, Mario Cusitore racconta dettagli intimi e fa infuriare Morena

É tornato nel parterre di Uomini e Donne dopo aver chiuso il capitolo Ida Platano ed essersi confrontato con Cristina Tenuta per alcune incomprensioni estive. In questo nuovo percorso Mario Cusitore si è avvicinato a Morena Farfante, nuovo volto tra le over, e Margherita.

Uomini e Donne registrazione 30 settembre, Mario Cusitore rivela di aver avuto un rapporto intimo con Morena Farfante

Dalle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni sulla registrazione del 30 settembre è emerso che il napoletano ha avuto un momento bollente con una delle due corteggiatrici. Senza fare giri di parole Mario ha riferito di aver avuto un rapporto intimo con la siciliana Morena Farfante senza tralasciare dettagli che hanno suscitato clamore in studio. “Hanno avuto un rapporto intimo in auto (una Smart) fuori dalla discoteca. Questo è quello che ha detto Mario” – ha precisato Pugnaloni.

Quanto raccontato ha spinto Margherita a chiudere la conoscenza con Cusitore ma soprattutto ha provocato la reazione di Morena che non ha gradito il racconto dei dettagli di quanto accaduto in intimità tra di loro. “Lei non avrebbe voluto dirlo per privacy e da questo momento è scoppiato il caos” – ha riferito il blogger nelle anticipazioni della registrazione del 30 settembre di Uomini e Donne.