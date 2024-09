Uomini e Donne anticipazioni 18 settembre: scontro, lacrime e rimprovero per Armando, dama a sorpresa per Mario

Scontri, ritorni e presenze d’eccezione hanno caratterizzato la registrazione di mercoledì 18 settembre di Uomini e Donne. Lorenzo Pugnaloni ha anticipato quanto accaduto in trasmissione dal profilo Instagram.

Uomini e Donne registrazione 18 settembre: discussione accesa tra Armando Incarnato e Mario Cusitore, interviene Maria

Armando Incarnato è tornato in trasmissione ed ha discusso in maniera accesa con il concittadino Mario Cusitore (sono entrambi di Napoli). Un botta e risposta acceso che si è concluso con le lacrime di Armando che è stato rimproverato da Maria De Filippi che gli ha detto che non è nel parterre “per attaccare sempre Mario”. Per quest’ultimo è tornato in studio Maura Vitali che pochi mesi fa aveva lasciato la trasmissione con Gianluca Rocchetti. La loro relazione è finita e la dama ha deciso di rimettersi in gioco con Cusitore nonostante avesse apprezzato la decisione di Ida Platano di allontanarsi da lui.

Maura Vitali

Maura Vitali torna nel people show per corteggiare l’ex pretendente di Ida, Teresa Langella e Andrea Dal Corso ospiti

La prima sfilata della nuova stagione è stata dedicata alle donne con un presentatore d’eccezione: Tony Renda di Temptation Island. Ospiti della registrazione i neo sposi Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Per quanto concerne il trono classico Francesca Sorrentino ha fatto quattro esterne. Durante l’incontro con un corteggiatore ha letto anche una lettera sfogo in cui spiegava il malessere della settimana precedente che l’aveva portata anche a piangere in studio.