Uomini e Donne, chi è Ermes Faccoli: l’esperienza da Bonolis del nuovo cavaliere di Roberta Di Padua

“Dove andiamo stasera?” La domanda di Roberta Di Padua al nuovo corteggiatore che aveva appena finito di scendere le scale per far il suo ingresso nel parterre di Uomini e Donne nel corso della puntata del 4 ottobre.

Roberta Di Padua folgorata da Ermes Faccoli: ‘Dove andiamo stasera’

Neanche il tempo della presentazione che la dama di Cassino gli aveva già detto di sì preceduta da Gianni Sperti. “Te lo dico subito, puoi rimanere”. Anche Barbara De Santis ha mostrato apprezzamento per Ermes Faccoli che dopo aver abbracciato Roberta si è presentato.

“Ho 35 anni e vengo da Brescia. Nella vita faccio il trainer in vendita, praticamente formo le persone sulla vendita. Mi hai colpito esteticamente” – ha precisato Ermes con Roberta Di Padua che ha sottolineato che anche lei è rimasta molto colpita. “Allora dove andiamo stasera”.

Il trainer bresciano ha partecipato alla sfilata in intimo di Ciao Darwin

Uomini e Donne non è la prima esperienza televisiva di Ermes Faccoli. Il trentacinquenne bresciano ha partecipato all’ottava puntata di Ciao Darwin – La resurrezione (video), condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, dove è stato protagonista della sfilata in intimo in Reali vs Virtuali. Seguitissimo anche su Instagram dove il trainer in vendita conta 67mila follower. “Le cose senza cuore, sono solo cose” – scrive nell’incipit.