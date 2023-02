Uomini e Donne, Francesco Turco torna single e lancia un appello su Facebook

Il parterre maschile di Uomini e Donne potrebbe riabbracciare uno dei cavaliere più simpatici del trono over. Il brindisino Francesco Turco potrebbe tornare in trasmissione per cercare l’anima gemella dopo aver chiuso la love story con la persona per la quale aveva lasciato il dating show di Canale 5.

Uomini e Donne, Francesco Turco torna single: è finita la love story con Antonietta

Originario di Brindisi, nel 2016 il vulcanico corteggiatrice era finito al centro dell’attenzione per la love story con Aurora. Un tira e molla che si era concluso con il colpo di scena poco prima di Natale quando il corteggiatore rivelò di essersi innamorato di Antonietta, una donna che conosceva da tempo e che aveva rivisto in una sala da ballo. Francesco Turco aveva presentato la compagna in trasmissione e la loro relazione sembrava viaggiare a gonfie vele.

All’inizio del nuovo anno, a distanza di 7 anni, il brindisino ha ufficializzato la fine della sua relazione con un inequivocabile post pubblicato su Facebook. “Cercasi donna da conoscere per una vita futura con me. La voglio della provincia di Brindisi e di età compresa tra 59 a 65 anni, vedova o single alla quale lasciare un domani la mia pensione”.

L’appello su Facebook e il possibile ritorno a Uomini e Donne: ‘Sto aspettando una chiamata’

In molti gli hanno chiesto cosa fosse accaduto con la compagna con Francesco Turco che si è limitato a rispondere con un… “Non è andata”. In tanti vorrebbero rivederlo nel parterre di Uomini e Donne con il pugliese che ha rivelato che sta aspettando una chiamata ed ha invitato i follower a mobilitarsi per farsi che la redazione lo richiami presto in trasmissione. Sicuramente la verve e la simpatia di Francesco porterebbero allegria e divertenti siparietti. Non resta che attendere per capire se Maria De Filippi lo convocherà per far ritorno negli studi dell’Elios.