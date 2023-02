Uomini e Donne registrazione 3 febbraio, Maria De Filippi caccia Biagio? Dama lo difende a sorpresa

L’avventura di Biagio Di Maro a Uomini e Donne potrebbe essere giunta al capolinea. Secondo quanto riferito da Lorenzo Pugnaloni sulla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover Maria De Filippi ha sbottato contro il cavaliere durante le registrazioni del people show del 3 febbraio.

Biagio manifesta l’intenzione di vedersi con Gabriella ma poi chiede di uscire con una corteggiatrice di Claudio

Dopo le tensioni con Carla e l’avvicinamento a Clea, il napoletano ha manifestato l’intenzione di uscire con Gabriella ed ha deciso di confrontarsi con lei fuori dallo studio. Al momento di rientrare nel parterre sono scese 4 dame per Claudio con Biagio che ha spiazzato il compagno di avventura chiedendo se una delle dame volesse uscire con lui.

Un gesto che ha provocato la reazione stizzita di Falghera con Biagio Di Maro che ha incassato la bacchettata di Maria De Filippi che l’ha accusato di voler far credere a tutte di essere un principe azzurro e poi si comporta diversamente. A sorpresa il cavaliere è stato difeso a spada tratta da Paola che sostiene che lui si comporta così perché non ha ancora superato il trauma della scomparsa della moglie. Da qui è nata una nuova discussione tra Tina Cipollari e il cavaliere con quest’ultimo che ha lasciato lo studio. “Se deve passare questo messaggio non ci sto”.

Di Maro lascia lo studio ma poi torna, Maria De Filippi: ‘Meglio fuori per lui’, Paola lo difende tra le lacrime

Subito dopo, però, è rientrato con Maria De Filippi che gli ha chiesto perché si fosse seduto nuovamente. Il napoletano ha provato a difendersi sostenendo che si era allontanato perché si sentiva pressato mentre Carla è scoppiata in lacrime: “Non è giusto che se ne vada”. La conduttrice le ha fatto notare che è “meglio per lui visto che fuori è una persona meravigliosa” – ha risposto sarcasticamente la moglie di Maurizio Costanzo.