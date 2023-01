Uomini e Donne, Tina Cipollari si dichiara per Claudio, lui: ‘Un frutto proibito’ (VIDEO)

“Claudio è semi impegnato, sono un po’ delusa da lui”. Tra il serio e il faceto Tina Cipollari ha manifestato il suo interesse per il cavaliere di Uomini e Donne che sta corteggiando, tra le altre, Gemma Galgani. “Tra di noi ci sono stati degli sguardi, ti ringrazio anche del regalo che mi hai fatto recapitare” – ha aggiunto l’opinionista durante la puntata del 30 gennaio con Maria De Filippi che ha precisato che il dono l’ha fatto anche a lei ed a Tinì Cansino.

Tina Cipollari: ‘Abbiamo avuto un continuo scambio di sguardi’, Gemma: ‘A cena mi ha parlato sempre di te’

“Forse ho frainteso, guardami negli occhi” – ha affermato la viterbese nel rivolgersi a Claudio che ha ribattuto affermando che le sensazioni di Tina erano corrette. “Tu mi piaci”. L’opinionista ha spiegato che in virtù di ciò non si aspettava che accettasse di uscire con Gemma con la quale è stato a cena. “Non sono stata informata di questo, io mi ero fermata ai nostri sguardi, al nostro sorriso e ti ho lasciato con questa immagine” – ha aggiunto l’ex di Kikò Nalli con Claudio che l’ha definita un frutto proibito perché è dall’altra parte e che dovrebbe mettersi il cartellino come le altre dame per farsi corteggiare.

Tina Cipollari ha ribadito che il suo interesse è reale e che è pronta ad accettare un suo invito a cena. “Non mi sembra il caso mettermi lì in mezzo con il cartoncino. Io sono single da un anno e mezzo, lui è libero. Sto cercando una persona”. Gemma ha riferito che a cena Claudio F. le ha parlato molto di Tina mentre Gianni Sperti ha ricordato il precedente di Kikò Nalli. “Eri già opinionista anche allora” – ha spiegato l’ex ballerino con Maria De Filippi che ha spiegato che all’epoca avevano ricevuto una segnalazione. “Era in discoteca insieme”.

L’opinionista chiede l’esclusiva: Claudio balla con Tina ma vuole continuare a frequentare le altre dame

La conduttrice ha spiegato che il cavaliere ha dato un bacio a stampo a Michela e che è uscito con Gabriella. “Non ti conoscevo ancora, eravamo rimasti a quegli sguardi” – ha aggiunto Claudio che ha affermato di essere pronto ad andare avanti con tutte. “Anche con Tina se vuole”. Poi ha detto di aver fatto una sorpresa a Gemma in occasione del compleanno durante la cena. Dall’altra parte Tina Cipollari ha ribattuto che vorrebbe l’esclusiva.

“Mi darebbe fastidio se continuasse a frequentarle. Io mi sono dichiarata” – ha aggiunto l’opinionista che ha detto di essere attratta anche fisicamente da Claudio. “Sono pronta a lasciargli il numero ma non cerco un’avventura. Se tu sei intenzionato a frequentare me devi vederti con me”.

Alla fine il cavaliere ha ballato con Tina Cipollari che ha accettato l’invito. Claudio F ha 67 anni ed ha origini venete ma è residente a Pesaro. L’uomo ha lavorato nel settore bancario prima di occuparsi dell’azienda agricola del nonno. L’uomo non ha nascosto di avere un patrimonio ingente.