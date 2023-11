Uomini e Donne, Gero Natale ha lasciato il dating dopo aver chiuso con Angelica

Dalle anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 30 ottobre emerge che uno dei protagonisti del trono over ha deciso di lasciare il dating show. Gero Natale infatti non era presente in studio tra i cavalieri del parterre maschile secondo quanto riferito da Lorenzo Pugnaloni.

Anticipazioni Uomini e Donne, Gero Natale era assente alla registrazione del 30 ottobre

Il 39enne originario di Agrigento stava frequentando Angelica Margari, coetanea di origini salentine che per sei anni ha vissuto a Londra. Nonostante le buone premesse tra tenerezze e baci la relazione non è decollata. Gero ha riferito di essere stato frenato dalla gelosia della dama e di aver corso troppo. “Forse ho creduto esageratamente alla nostra frequentazione”.

Non si sa se l’addio di Gero Natale sia collegato in qualche modo alla delusione per una relazione che non è decollata o perché in studio non c’erano corteggiatrice che lo intrigavano.

Angelica Margari

Il cavaliere ha lasciato il dating dopo aver chiuso la conoscenza con Angelica, era stato corteggiatore di Samantha Curcio

Gero era già stato protagonista di Uomini e Donne tre anni fa quando era sceso per corteggiare l’ex tronista Samantha Curcio. Ha sempre studiato musica (dalla classica alla sperimentale).

Ha fatto il liceo musicale ed approfondito lo studio del pianoforte. Sogna di metter su famiglia e di avere due figlie alle quali darebbe i nomi di Futura e Virginia. Nel dating show non è riuscito a trovare la persona giusta. Magari l’amore arriverà lontano dalle telecamere di Uomini e Donne.