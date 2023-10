Uomini e Donne, Manuela Carriero lascia il trono e Michele le consegna una lettera

C’era grande interesse sul percorso di Manuela Carriero a Uomini e Donne dopo l’esperienza a Temptation Island dove aveva fatto sognare i fan del reality dei sentimenti per la sua love story con Luciano Punzo.

Manuela Carriero ha lasciato dopo un mese e mezzo il trono di Uomini e Donne per mancanza di interesse dei corteggiatori

Dopo aver chiuso con il napoletano Maria De Filippi le aveva concesso la possibilità di rimettersi in gioco nel dating show di Canale 5. Unica tronista, preferita ad un’ex protagonista di Temptation, Francesca Lollo. Dopo un mese e mezzo di trono Manuela Carriero ha deciso di lasciare il trono di Uomini e Donne nel corso della registrazione di sabato 21 ottobre. La notizia è stata anticipata da Lorenzo Pugnaoloni sulla sua pagina Instagram.

Durante le riprese la 34enne ha dichiarato che sia Michele Longobardi, per il quale sembrava nutrire un certo interesse, che Carlo Marini non si sono mostrati realmente interessati a lei e di conseguenza non c’erano i presupposti per proseguire l’avventura nel people show di Canale 5.

Michele Longobardi ha consegnato alla pugliese una lettera d’addio

Durante la registrazione Michele, che aveva già comunicato la volontà di chiudere, è tornato per consegnare a Manuela Carriero una lettera d’addio. Probabilmente nella prossima registrazione sarà presentata la nuova tronista di Uomini e Donne.