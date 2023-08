Uomini e Donne: Manuela Carriero tronista, Maria rivela che in lizza c’era un’altra ex Temptation

Per il ruolo di tronista erano cerchiati in rosso i nomi di due amate protagoniste di Temptation Island. Una recentissima, l’altra dell’edizione 2021 con diversi punti in comune.

Manuela Carriero con l’ex Stefano Sirena

Uomini e Donne 24 agosto, Manuela Carriero tronista: dagli schiaffi all’ex a Temptation alla love story con Luciano Punzo

Alla fine la scelta è ricaduta su Manuela Carriero che chiuse la relazione con Stefano Sirena al termine di un turbolento falò di confronto. La brindisina non esitò a rifilare uno schiaffo al partner prima di allontanarsi e lasciare il resort di Santa Margherita di Pula con il tentatore napoletano Luciano Punzo. Anche il rapporto con l’ex gieffino è stato caratterizzato da alti e bassi. Alla fine hanno deciso di prendere strade diverse.

Durante la registrazione del 24 agosto di Uomini e Donne è stata presentata ufficialmente e, come riferito dall’influencer Lorenzo Pugnaloni, nel corso della puntata si è incrociata con Francesca Lollo che ha partecipato all’ultima edizione del reality dei sentimenti con Manuel Maura. Anche la loro relazione è naufragata al faccia a faccia finale.

Francesca Lollo è stata in lizza per il ruolo di tronista: ‘Tra le più amate dell’ultima edizione di Temptation Island’

Alla presenza di Filippo Bisciglia la 23enne ha avuto un ultimo confronto con l’ex durante il quale è intervenuta Maria De Filippi che ha spiegato che è stata tra le più amate dai telespettatori e che aveva pensato a lei come tronista.

La scelta è ricaduta su Manuela Carriero in quanto Francesca non le è sembrata sentimentalmente pronta per il percorso. La conduttrice non ha escluso che l’opportunità possa maturare in un momento successivo.