Uomini e Donne, registrazione 20 gennaio: Gemma vuole andare via, lacrime e malessere

Gemma Galgani

Tensione altissima tra dame e cavalieri del trono over

Clima incandescente nello studio di Uomini e Donne durante la registrazione del 20 gennaio, segnata da scontri, accuse e soprattutto dal crollo emotivo di Gemma Galgani, che avrebbe seriamente valutato di abbandonare il programma. A riportare i dettagli è il blogger Lorenzo Pugnaloni, da sempre punto di riferimento per le anticipazioni del dating show di Maria De Filippi.

Secondo quanto emerso, la puntata è stata dominata da discussioni accese e da una Gemma visibilmente provata, al centro di una serie di attacchi che l’hanno portata alle lacrime.

Gemma contro Mario Lenti: “Neanche gli auguri di compleanno”

La registrazione si apre con Mario Lenti al centro dello studio insieme a Gemma Galgani, Isabella e un’altra dama. È subito scontro: Gemma accusa Mario di una mancanza che per lei pesa più di tutto il resto, non averle fatto nemmeno gli auguri di compleanno.

Un gesto che la dama torinese interpreta come l’ennesima dimostrazione di scarso interesse. Isabella, dal canto suo, decide di chiudere definitivamente la conoscenza con Mario. Diversa invece la posizione dell’altra dama, che ammette di averlo baciato, alimentando ulteriormente il malumore di Gemma.

Assente in questa fase Tina Cipollari, ma il suo spirito aleggia comunque sullo studio.

Il caos esplode: Tinì contro Gemma, Barbara ed Elisabetta si schierano

Il focus si sposta poi su Tiziana e Mauro, la cui frequentazione sembrava procedere serenamente. Tuttavia, l’intervento di Gemma riaccende le tensioni. A quel punto prende la parola Tinì Cansino, che attacca frontalmente Tiziana e la Galgani dando il via a un confronto duro e senza filtri.

La situazione degenera rapidamente: Barbara De Santi accusa Tiziana di essere falsa e di essersi costruita un personaggio, mentre Elisabetta rincara la dose sostenendo che la dama abbia ormai “stancato” tutti.

Lo studio si trasforma in un coro di voci sovrapposte, con Maria De Filippi costretta a intervenire più volte per riportare l’ordine.

Gemma cede: lacrime, malore e l’ipotesi addio

È in questo contesto che Gemma crolla emotivamente. Secondo quanto riferito da Lorenzo Pugnaloni, la dama inizia a piangere, afferma di non sentirsi bene e arriva a minacciare di lasciare definitivamente Uomini e Donne.

La tensione è tale che Ciro interviene per aiutarla, le porta dell’acqua e l’accompagna dietro le quinte, mentre lo studio resta in silenzio. Un momento forte, che segna uno dei passaggi emotivamente più intensi della stagione.

Le altre storie: chiusure e sospetti

La registrazione prosegue con Barbara De Santi, impegnata nella conoscenza di un nuovo cavaliere. Tuttavia, anche questa frequentazione si conclude rapidamente con una decisione di chiusura.

Spazio poi ad Alessio Pili Stella e Deborah. A intervenire è Rosanna Siino, che si siede tra le corteggiatrici per osservare meglio la situazione e manifesta forti dubbi sulla sincerità di Alessio e sulla reale natura della conoscenza.

Assenti in studio Federico Mastrostefano e Sabrina Zago.