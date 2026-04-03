Valeria Marini senza freni: ‘Scrivo di notte a Pedro Sanchez’, spunta il bacio segreto con Sordi

Cosa ha rivelato Valeria Marini a Storie al bivio?
Confessioni a raffica, tra politica internazionale, flirt e ricordi d’altri tempi. Valeria Marini si racconta senza filtri nel “confessionale” di Monica Setta durante la puntata di Storie al bivio in onda il 4 aprile.
E lo fa con il suo stile inconfondibile: tra sogno, realtà e quella sottile linea che — come sempre nel suo caso — fa discutere.
Davvero Valeria Marini scrive a Pedro Sanchez di notte?
Sì, ed è lei stessa a raccontarlo. Nel cuore della notte, tra un pensiero e l’altro, la showgirl avrebbe scritto al presidente spagnolo Pedro Sánchez.
Non un messaggio qualunque, ma riflessioni su temi pesanti: Donald Trump, la guerra in Iran, gli equilibri globali.
“Lo adoro, lo stimo, è il mio uomo ideale. È un uomo che ha coraggio”, confessa.
Un mix esplosivo: geopolitica e fascino latino. Il risultato? Una dichiarazione che sembra uscita più da una sceneggiatura che da un talk pomeridiano.
Il bacio segreto con Alberto Sordi: cosa è successo davvero?
Ma il vero colpo di scena arriva quando Marini riapre il cassetto dei ricordi. E dentro, a sorpresa, c’è Alberto Sordi.
“Non l’ho mai detto, ma tra noi ci fu un bacio vero”.
Una rivelazione che arriva a distanza di anni e che aggiunge un nuovo tassello alla narrazione di un rapporto già noto ma mai così esplicitato.
La stessa Marini precisa:
- nulla di “importante” poteva nascere
- la differenza d’età era troppo grande
Eppure quel momento resta. Così come i cento foulard che lui le regalò. Cento. Non uno, non dieci.
Flavio Briatore e le mille rose: romanticismo o leggenda?
Non è finita. Perché nella galleria degli uomini che hanno segnato la vita della showgirl compare anche Flavio Briatore.
Il ricordo? Degno di un film romantico anni ’90:
mille rose per il suo compleanno.
“È un uomo serio e pieno di fascino”, racconta Marini, sottolineando che tutto avvenne prima della relazione di Briatore con Elisabetta Gregoraci.
Un gesto che, a suo dire, le è rimasto nel cuore.
Tra realtà e narrazione: quanto c’è di vero?
E qui entra in gioco la domanda che aleggia — inevitabile — su ogni dichiarazione: dove finisce la realtà e dove inizia il racconto?
Cento foulard, mille rose, messaggi notturni a un capo di governo.
Il tono è quello tipico della Marini: iperbolico, teatrale, volutamente sopra le righe. Una cifra stilistica che la rende unica, ma che alimenta anche lo scetticismo.
Per dirla senza giri di parole:
più che cronaca, sembra un racconto costruito per lasciare il segno.
Perché queste dichiarazioni fanno così discutere
Il punto non è solo cosa dice, ma come lo dice.
Valeria Marini trasforma ogni episodio in una narrazione iconica, dove:
- i numeri sono sempre “extra-large”
- gli uomini diventano simboli
- i ricordi assumono contorni quasi cinematografici
E il pubblico si divide:
c’è chi ci crede, chi sorride, chi ironizza.
Il personaggio Marini: tra mito e ironia
Alla fine, il dubbio resta. Ma forse è proprio questo il gioco.
Perché Valeria Marini non è solo una protagonista dello spettacolo italiano: è un personaggio costruito su eccessi, suggestioni e racconti memorabili.
E allora sì:
cento foulard da uno, mille rose dall’altro…
E la marmotta?
Quella, probabilmente, resta fuori scena. Ma il pubblico, intanto, guarda. E commenta.