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Valeria Marini senza freni: ‘Scrivo di notte a Pedro Sanchez’, spunta il bacio segreto con Sordi

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 3 Apr, 2026 - ore: 23:13 #Pedro Sanchez, #Valeria Marini
Valeria MariniValeria Marini

Cosa ha rivelato Valeria Marini a Storie al bivio?

Confessioni a raffica, tra politica internazionale, flirt e ricordi d’altri tempi. Valeria Marini si racconta senza filtri nel “confessionale” di Monica Setta durante la puntata di Storie al bivio in onda il 4 aprile.

E lo fa con il suo stile inconfondibile: tra sogno, realtà e quella sottile linea che — come sempre nel suo caso — fa discutere.

Davvero Valeria Marini scrive a Pedro Sanchez di notte?

Sì, ed è lei stessa a raccontarlo. Nel cuore della notte, tra un pensiero e l’altro, la showgirl avrebbe scritto al presidente spagnolo Pedro Sánchez.

Non un messaggio qualunque, ma riflessioni su temi pesanti: Donald Trump, la guerra in Iran, gli equilibri globali.

“Lo adoro, lo stimo, è il mio uomo ideale. È un uomo che ha coraggio”, confessa.

Un mix esplosivo: geopolitica e fascino latino. Il risultato? Una dichiarazione che sembra uscita più da una sceneggiatura che da un talk pomeridiano.

Il bacio segreto con Alberto Sordi: cosa è successo davvero?

Ma il vero colpo di scena arriva quando Marini riapre il cassetto dei ricordi. E dentro, a sorpresa, c’è Alberto Sordi.

“Non l’ho mai detto, ma tra noi ci fu un bacio vero”.

Una rivelazione che arriva a distanza di anni e che aggiunge un nuovo tassello alla narrazione di un rapporto già noto ma mai così esplicitato.

La stessa Marini precisa:

  • nulla di “importante” poteva nascere
  • la differenza d’età era troppo grande

Eppure quel momento resta. Così come i cento foulard che lui le regalò. Cento. Non uno, non dieci.

Flavio Briatore e le mille rose: romanticismo o leggenda?

Non è finita. Perché nella galleria degli uomini che hanno segnato la vita della showgirl compare anche Flavio Briatore.

Il ricordo? Degno di un film romantico anni ’90:
mille rose per il suo compleanno.

“È un uomo serio e pieno di fascino”, racconta Marini, sottolineando che tutto avvenne prima della relazione di Briatore con Elisabetta Gregoraci.

Un gesto che, a suo dire, le è rimasto nel cuore.

Tra realtà e narrazione: quanto c’è di vero?

E qui entra in gioco la domanda che aleggia — inevitabile — su ogni dichiarazione: dove finisce la realtà e dove inizia il racconto?

Cento foulard, mille rose, messaggi notturni a un capo di governo.

Il tono è quello tipico della Marini: iperbolico, teatrale, volutamente sopra le righe. Una cifra stilistica che la rende unica, ma che alimenta anche lo scetticismo.

Per dirla senza giri di parole:
più che cronaca, sembra un racconto costruito per lasciare il segno.

Perché queste dichiarazioni fanno così discutere

Il punto non è solo cosa dice, ma come lo dice.

Valeria Marini trasforma ogni episodio in una narrazione iconica, dove:

  • i numeri sono sempre “extra-large”
  • gli uomini diventano simboli
  • i ricordi assumono contorni quasi cinematografici

E il pubblico si divide:
c’è chi ci crede, chi sorride, chi ironizza.

Il personaggio Marini: tra mito e ironia

Alla fine, il dubbio resta. Ma forse è proprio questo il gioco.

Perché Valeria Marini non è solo una protagonista dello spettacolo italiano: è un personaggio costruito su eccessi, suggestioni e racconti memorabili.

E allora sì:
cento foulard da uno, mille rose dall’altro…

E la marmotta?
Quella, probabilmente, resta fuori scena. Ma il pubblico, intanto, guarda. E commenta.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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