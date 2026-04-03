Valeria Marini senza freni: ‘Scrivo di notte a Pedro Sanchez’, spunta il bacio segreto con Sordi

Valeria Marini

Cosa ha rivelato Valeria Marini a Storie al bivio?

Confessioni a raffica, tra politica internazionale, flirt e ricordi d’altri tempi. Valeria Marini si racconta senza filtri nel “confessionale” di Monica Setta durante la puntata di Storie al bivio in onda il 4 aprile.

E lo fa con il suo stile inconfondibile: tra sogno, realtà e quella sottile linea che — come sempre nel suo caso — fa discutere.

Davvero Valeria Marini scrive a Pedro Sanchez di notte?

Sì, ed è lei stessa a raccontarlo. Nel cuore della notte, tra un pensiero e l’altro, la showgirl avrebbe scritto al presidente spagnolo Pedro Sánchez.

Non un messaggio qualunque, ma riflessioni su temi pesanti: Donald Trump, la guerra in Iran, gli equilibri globali.

“Lo adoro, lo stimo, è il mio uomo ideale. È un uomo che ha coraggio”, confessa.

Un mix esplosivo: geopolitica e fascino latino. Il risultato? Una dichiarazione che sembra uscita più da una sceneggiatura che da un talk pomeridiano.

Il bacio segreto con Alberto Sordi: cosa è successo davvero?

Ma il vero colpo di scena arriva quando Marini riapre il cassetto dei ricordi. E dentro, a sorpresa, c’è Alberto Sordi.

“Non l’ho mai detto, ma tra noi ci fu un bacio vero”.

Una rivelazione che arriva a distanza di anni e che aggiunge un nuovo tassello alla narrazione di un rapporto già noto ma mai così esplicitato.

La stessa Marini precisa:

nulla di “importante” poteva nascere

la differenza d’età era troppo grande

Eppure quel momento resta. Così come i cento foulard che lui le regalò. Cento. Non uno, non dieci.

Flavio Briatore e le mille rose: romanticismo o leggenda?

Non è finita. Perché nella galleria degli uomini che hanno segnato la vita della showgirl compare anche Flavio Briatore.

Il ricordo? Degno di un film romantico anni ’90:

mille rose per il suo compleanno.

“È un uomo serio e pieno di fascino”, racconta Marini, sottolineando che tutto avvenne prima della relazione di Briatore con Elisabetta Gregoraci.

Un gesto che, a suo dire, le è rimasto nel cuore.

Tra realtà e narrazione: quanto c’è di vero?

E qui entra in gioco la domanda che aleggia — inevitabile — su ogni dichiarazione: dove finisce la realtà e dove inizia il racconto?

Cento foulard, mille rose, messaggi notturni a un capo di governo.

Il tono è quello tipico della Marini: iperbolico, teatrale, volutamente sopra le righe. Una cifra stilistica che la rende unica, ma che alimenta anche lo scetticismo.

Per dirla senza giri di parole:

più che cronaca, sembra un racconto costruito per lasciare il segno.

Perché queste dichiarazioni fanno così discutere

Il punto non è solo cosa dice, ma come lo dice.

Valeria Marini trasforma ogni episodio in una narrazione iconica, dove:

i numeri sono sempre “extra-large”

gli uomini diventano simboli

i ricordi assumono contorni quasi cinematografici

E il pubblico si divide:

c’è chi ci crede, chi sorride, chi ironizza.

Il personaggio Marini: tra mito e ironia

Alla fine, il dubbio resta. Ma forse è proprio questo il gioco.

Perché Valeria Marini non è solo una protagonista dello spettacolo italiano: è un personaggio costruito su eccessi, suggestioni e racconti memorabili.

E allora sì:

cento foulard da uno, mille rose dall’altro…

E la marmotta?

Quella, probabilmente, resta fuori scena. Ma il pubblico, intanto, guarda. E commenta.