Sarah Rizea risponde a Tajani sulla querelle della gonna corta dopo il trionfo a Miss Italia 2026

Sarah Rizea, Miss Italia 2026

Sarah Rizea e la risposta sulla gonna corta dopo l’uscita di Tajani

È appena stata incoronata Miss Italia 2026, ma per Sarah Rizea i riflettori non si sono accesi soltanto sulla corona. La 18enne di Vado Ligure, salita sul gradino più alto del concorso dopo aver conquistato la fascia di Miss Liguria, è intervenuta anche sulla polemica nata nei giorni scorsi intorno alle parole del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani sull’abbigliamento femminile.

Ospite di “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio1, intervistata da Giorgio Lauro e Nancy Brilli, la neo Miss Italia ha risposto senza esitazioni alla domanda sul rapporto tra gonna e affidabilità di una donna.

«Se è vero che una donna con la gonna corta è più affidabile rispetto a chi mette la minigonna? Non sono per niente d’accordo», ha detto Rizea.

Poi il messaggio centrale della sua risposta: «Credo che una donna possa esser affidabile anche se indossa la gonna corta. Non è una gonna a definire una ragazza».

Una presa di posizione che arriva a pochi giorni dalla sua incoronazione e che aggiunge un nuovo elemento alla prima settimana da Miss Italia della giovane atleta ligure.

Dalla fascia di Miss Liguria alla corona nazionale

Sarah Rizea ha conquistato il titolo nazionale nella serata del 21 settembre al Castello di Santa Severa, arrivando alla finale con la fascia di Miss Liguria.

La 18enne aveva ottenuto il titolo regionale a fine agosto a Ospedaletti, superando altre 23 concorrenti. Un percorso culminato poche settimane dopo con la vittoria nazionale.

Ma dietro la fascia di Miss Italia c’è un percorso molto diverso da quello esclusivamente legato al mondo della bellezza. Rizea è infatti atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato e della Nazionale di nuoto artistico, disciplina nella quale gareggia ad alto livello.

Allenamenti, competizioni e impegni sportivi scandiscono da tempo le sue giornate, insieme al progetto di proseguire gli studi universitari.

La nuova Miss non lascia il nuoto artistico

La corona conquistata a Santa Severa non significa quindi per Sarah mettere da parte lo sport.

La Nazionale italiana di nuoto artistico è infatti pronta a tornare al lavoro dopo gli Europei di Parigi. Gli azzurri sono attesi a Savona, alla piscina Zanelli, dal 27 settembre al 16 ottobre, per il nuovo raduno dedicato alle diverse specialità: solo, duo, duo misto e squadra.

Tra le convocate figura proprio Sarah Rizea, atleta della RN Savona e delle Fiamme Oro.

È una caratteristica che accompagna la nuova Miss Italia anche nella sua esperienza nel concorso: disciplina, allenamento e sacrificio fanno parte della sua quotidianità ben prima dell’incoronazione.

L’incontro in Regione Lazio dopo la vittoria

Intanto, dopo il successo al Castello di Santa Severa, Sarah Rizea è stata ricevuta anche nella sede della Regione Lazio, insieme alla seconda classificata e Miss Lazio Michela Meli, dal presidente Francesco Rocca e dall’assessore alla Cultura Simona Baldassarre.

Il risultato della giovane ligure è stato sottolineato anche dall’assessore regionale al Turismo e al Marketing territoriale Luca Lombardi, che aveva premiato Rizea a Ospedaletti al momento della conquista della fascia regionale.

Lombardi ha definito la vittoria motivo di orgoglio per la Liguria, sottolineando il percorso sportivo della giovane nelle Fiamme Oro e il valore dell’esperienza agonistica nella formazione personale.

Per Sarah, dunque, la prima settimana da Miss Italia si divide tra impegni istituzionali, attenzione mediatica e sport. E proprio una domanda sulla gonna ha portato la nuova reginetta a pronunciare una delle sue prime dichiarazioni destinate a far discutere: «Non è una gonna a definire una ragazza».