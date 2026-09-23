GF Vip, Annicchiarico nomina Alfonso Signorini e cala il gelo: Jonathan lo ferma, la reazione

Simone Annicchiarico ha menzionato Signorini durante una conversazione con i coinquilini

Il nome di Signorini spunta nella notte e cambia l’atmosfera

Una semplice riflessione sul nuovo corso del Grande Fratello Vip si trasforma in un momento di evidente imbarazzo nella Casa. A innescarlo è Simone Annicchiarico, che nella notte di mercoledì 23 settembre ha tirato in ballo Alfonso Signorini mentre conversava con alcuni coinquilini.

Il figlio di Walter Chiari stava ascoltando Jonathan Kashanian, impegnato a parlare del cambiamento che, secondo lui, avrebbe caratterizzato le ultime edizioni del reality. Il discorso riguardava in particolare una componente più leggera e spettacolare del programma, con spazio anche per elementi legati all’intrattenimento e all’arte.

«Posso dire, trovo carino che il GF, oltre alle cose base della vita di tutti, litigate, tradimenti, amori, abbia aggiunto una vena leggermente artistica», ha osservato Jonathan.

È stato proprio a quel punto che Annicchiarico ha raccontato agli altri concorrenti come gli sarebbe stato presentato il programma prima del suo ingresso.

«Mi hanno detto: da quando non c’è Signorini abbiamo cambiato tutto»

Simone ha spiegato che gli autori lo avrebbero convinto a partecipare descrivendogli un Grande Fratello Vip completamente diverso rispetto al passato.

Nel suo racconto è comparso quindi il nome di Alfonso Signorini, ex conduttore del reality.

«Vedi che mi hanno incastrato così per farmi venire. Mi hanno detto: “No, guarda, abbiamo cambiato totalmente. Abbiamo cambiato tutto, da quando non c’è Signorini, adesso c’è Ilary Blasi”», ha raccontato Annicchiarico.

La frase ha immediatamente attirato l’attenzione degli altri concorrenti. Jonathan Kashanian ha sgranato gli occhi e ha cercato subito di interrompere il discorso con un eloquente: «Amo, no, no».

Una reazione che ha lasciato Annicchiarico perplesso, soprattutto perché il suo riferimento a Signorini era inserito nel racconto di quanto gli sarebbe stato detto prima di accettare di partecipare al programma.

Annicchiarico non arretra: «Non ho detto niente di male»

Simone Annicchiarico non ha però ritenuto di aver detto qualcosa di offensivo nei confronti dell’ex conduttore.

«Oddio, ragazzi, sono nomi, non ho detto niente di male su nessuno. Mi sembra esagerato. Sennò non possiamo parlare davvero di niente e dobbiamo iniziare a fare i gesti», ha replicato.

Anche dopo l’intervento di Jonathan, Annicchiarico ha quindi deciso di completare il racconto del colloquio avuto prima di entrare nella Casa.

Il concorrente ha ribadito che, secondo quanto gli sarebbe stato spiegato, l’arrivo di Ilary Blasi avrebbe segnato un cambiamento netto nella formula del programma.

Il racconto di Simone sul nuovo corso del reality

«Ora continuo il mio discorso. Mi hanno detto: “Adesso c’è Ilary, il programma è cambiato totalmente. È tutto improntato su altro”. E io ho detto: “Vabbè, bene, ok”. Così mi hanno convinto», ha concluso Annicchiarico.

Il riferimento a Signorini, dunque, è nato all’interno di una conversazione sul cambio di impostazione del Grande Fratello Vip e sul modo in cui il programma sarebbe stato presentato a Simone prima del suo ingresso.

Il momento ha comunque prodotto una reazione immediata nella Casa, con Jonathan che ha cercato di fermare il coinquilino prima che il discorso proseguisse. Annicchiarico, invece, ha insistito sulla propria posizione: non aveva intenzione, a suo dire, di lanciare accuse o critiche, ma stava semplicemente raccontando ciò che gli sarebbe stato detto per convincerlo a partecipare al reality.