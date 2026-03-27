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Vespa vs Infante, guerra in Rai: frecciate in diretta e stoccate senza nome

DiRedazione

Pubblicato: 27 Mar, 2026 - ore: 17:38 #Bruno Vespa, #Milo Infante, #Ore 14 sera, #Porta a Porta
Bruno Vespa e Milo InfanteBruno Vespa e Milo Infante

Cosa è successo tra Bruno Vespa e Milo Infante

Altro che semplice questione di orari: in Rai è scoppiato un vero e proprio duello a distanza tra Bruno Vespa e Milo Infante, fatto di allusioni, repliche e frecciate calibrate al millimetro.

Tutto nasce da una lamentela pubblica di Vespa durante una puntata di Porta a Porta, dove il giornalista ha denunciato presunti sforamenti da parte di un programma concorrente di Rai2, colpevole – a suo dire – di invadere il suo spazio televisivo.

Una richiesta definita “cortese”, ma che nei toni ha avuto poco di diplomatico.

L’attacco di Vespa: “Serve rispetto delle regole”

Nel pieno della puntata, Vespa ha chiamato in causa direttamente i vertici Rai, chiedendo che venissero fatte rispettare le regole sugli orari.

Il bersaglio, pur senza essere nominato esplicitamente, era chiaro: una trasmissione di approfondimento che, secondo lui, avrebbe oltrepassato i limiti sovrapponendosi a Porta a Porta.

Un intervento che ha fatto rumore, anche perché arrivato in un momento televisivamente caldo, tra politica e dimissioni eccellenti.

La risposta di Infante: una replica chirurgica

La reazione non si è fatta attendere. Nella puntata successiva di Ore 14 Sera, Milo Infante ha risposto senza mai citare Vespa, ma con una precisione che non lasciava spazio a dubbi.

Ha chiuso la trasmissione con tempismo impeccabile, quasi a voler dimostrare che le accuse non lo riguardavano.

Poi l’affondo: un richiamo al rispetto delle regole e dell’azienda, accompagnato da una frase che suona come una dichiarazione di intenti.

Infine, la stoccata più evidente. Per due volte, prima e dopo la pubblicità, Infante ha invitato il pubblico a restare su Rai2. Un messaggio diretto, neanche troppo velato.

Il retroscena che cambia tutto

A rendere la vicenda ancora più paradossale è un dettaglio non secondario.

La lamentela di Vespa si riferiva a una serata in cui, su Rai2, non c’era Infante ma un altro programma. Un errore di tempistica che ha trasformato la polemica in un cortocircuito mediatico.

In sostanza, il bersaglio individuato era giusto, ma il contesto completamente sbagliato.

Un rapporto ormai ai minimi termini

Dopo questo botta e risposta, il clima tra i due volti Rai appare tutt’altro che disteso.

Nessun confronto diretto, nessuna polemica esplicita. Solo messaggi indiretti, frecciate e una tensione che si gioca tutta sul filo della diretta televisiva.

Una guerra fredda fatta di palinsesti, secondi e share.

Quando la tv diventa terreno di scontro

La vicenda racconta molto più di una semplice disputa sugli orari.

Dietro le quinte della televisione pubblica si muovono equilibri delicati, rivalità professionali e una competizione che non conosce tregua.

E a volte basta un minuto di troppo – o di meno – per trasformare tutto in uno scontro nazionale.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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