Zeudi Di Palma divide (ancora): la stroncatura di Monica Setta scatena il caos social

Monica Setta e Zeudi Di Palma

Zeudi Di Palma a Belve: perché l’intervista ha fatto discutere?

Non è stata l’intervista più feroce di Francesca Fagnani, né la più controversa. Eppure, quella a Zeudi Di Palma a Belve è bastata per riaccendere un meccanismo ormai noto: la reazione immediata e compatta del suo fandom.

A innescare tutto è stato un commento semplice, quasi tiepido, di Monica Setta. Su X ha scritto:

“Magari è da rivedere, ma Zeudi Di Palma è un grande no”.

Una frase che, in altri contesti, sarebbe passata come una normale opinione televisiva. Qui no.

Non un attacco diretto, non un giudizio feroce.

Eppure quelle parole sono state sufficienti per scatenare una vera e propria tempesta social. Critiche, accuse, commenti anche molto duri: il dibattito si è trasformato in scontro nel giro di poche ore.

Il punto è proprio questo: non tanto cosa è stato detto, ma chi lo ha detto e su chi.

Zeudi Di Palma, dopo l’esperienza al Grande Fratello, è diventata una figura con una fanbase estremamente attiva e reattiva, capace di orientare conversazioni e – come sostengono alcuni – persino dinamiche televisive.

L’intervento della madre: parole durissime

A sorprendere è stato soprattutto l’ingresso nella discussione della madre di Zeudi, Mariarosaria, che ha deciso di intervenire direttamente contro Monica Setta.

Il tono? Tutt’altro che leggero.

Ha parlato di “disprezzo e odio”, insinuando anche che il commento potesse derivare da presunti rifiuti televisivi ricevuti in passato.

Un passaggio che ha ulteriormente alzato il livello dello scontro.

La replica di Monica Setta: “È lecito esprimere un’opinione?”

La conduttrice non è rimasta in silenzio.

Ha chiarito di non aver mai attaccato personalmente Zeudi, ribadendo il senso del suo intervento: una semplice valutazione sull’intervista.

“È lecito o non si può nemmeno nominare la persona?”, ha scritto, centrando il nodo della questione: il confine tra critica e attacco personale.

Ha poi smentito anche le voci su presunti inviti rifiutati, spiegando di non aver mai avuto contatti diretti con la Di Palma per i suoi programmi attuali.

Il tema vero: fandom o fanatismo?

La vicenda, al di là dei protagonisti, apre una riflessione più ampia.

Quando una community online reagisce in modo così compatto e aggressivo a una critica moderata, si entra in una zona grigia: quella tra sostegno e fanatismo.

È la stessa Setta a sottolinearlo, parlando apertamente di atteggiamenti “da fanatici”.

Un tema già emerso più volte nel caso Di Palma, soprattutto durante e dopo il Grande Fratello, dove il peso dei fan è stato oggetto di discussione anche interna ai meccanismi del programma.

Zeudi Di Palma tra tv e assenze “pesanti”

C’è poi un altro elemento che rende il caso interessante: il percorso televisivo recente di Zeudi.

A differenza di altri ex concorrenti del Grande Fratello, non è apparsa nei principali salotti televisivi post-reality.

Niente Verissimo, poche ospitate mainstream.

Una scelta? Una strategia? O, come suggeriscono alcuni, una cautela da parte delle trasmissioni?

Domande che restano senza risposta ufficiale, ma che alimentano il dibattito.

Una polemica che dice molto più di quanto sembri

Alla fine, nessuno esce davvero vincitore da questa vicenda.

Da un lato una conduttrice che rivendica il diritto di esprimere un’opinione. Dall’altro una fanbase che percepisce ogni critica come un attacco.

Nel mezzo, Zeudi Di Palma, ancora una volta al centro di un fenomeno mediatico che va oltre la semplice televisione.

Perché qui non si discute solo di un’intervista.

Ma di quanto sia ancora possibile criticare un personaggio pubblico senza scatenare una guerra digitale.