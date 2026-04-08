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Caso Giulia Tramontano, la Cassazione riapre tutto: nuovo processo per la premeditazione per Impagnatiello

DiRedazione

Pubblicato: 8 Apr, 2026 - ore: 17:32 #Alessandro Impagnatiello, #Giulia Tramontano
Alessandro ImpagnatielloAlessandro Impagnatiello

Perché la Cassazione ha disposto un nuovo processo per Impagnatiello?

Il caso di Giulia Tramontano torna al centro della scena giudiziaria.

La Corte di Cassazione ha deciso: ci sarà un Appello bis per Alessandro Impagnatiello, limitatamente a un punto cruciale – il riconoscimento della premeditazione.

Una scelta che non rimette in discussione la condanna all’ergastolo, già confermata nei primi due gradi di giudizio, ma che riapre un capitolo fondamentale nella qualificazione del delitto.

I giudici della Prima sezione penale hanno accolto il ricorso della Procura generale di Milano, che contestava la decisione della Corte d’Assise d’Appello di escludere proprio questa aggravante.

Il femminicidio di Giulia Tramontano: cosa accadde il 27 maggio 2023

La vicenda resta tra le più sconvolgenti degli ultimi anni.

Giulia Tramontano, 29 anni, incinta al settimo mese del figlio Thiago, fu uccisa il 27 maggio 2023 nel suo appartamento a Senago, alle porte di Milano.

Secondo quanto emerso dalle indagini, fu colpita con 37 coltellate al culmine di una relazione segnata da tensioni e inganni.

Un elemento che ha pesato sin dall’inizio è stato anche il tentativo dell’uomo di avvelenarla nei giorni precedenti, somministrandole veleno per topi.

Un dettaglio che, secondo l’accusa, rafforza l’ipotesi di un piano costruito nel tempo.

Premeditazione sì o no? Il nodo del nuovo Appello bis

È proprio su questo punto che si concentra il nuovo processo.

Per la Procura generale, quello di Giulia Tramontano non fu un gesto improvviso, ma un omicidio premeditato, preparato con attenzione.

In aula, la sostituta procuratrice generale ha parlato apertamente di “agguato”, sottolineando alcuni elementi già emersi nel primo grado:

  • l’arma scelta in anticipo
  • la preparazione dell’ambiente domestico
  • il tempo trascorso tra l’ideazione e l’esecuzione

Secondo l’accusa, questi fattori dimostrerebbero che Impagnatiello aveva pianificato il delitto, arrivando progressivamente alla decisione finale.

La Corte d’Assise d’Appello, invece, aveva escluso la premeditazione, ridimensionando il peso di questi elementi.

Ora sarà un nuovo collegio giudicante a dover stabilire quale interpretazione sia corretta.

Crudeltà confermata: respinto il ricorso della difesa

Se la premeditazione torna in discussione, c’è un punto che resta fermo: l’aggravante della crudeltà.

La Cassazione ha infatti rigettato il ricorso della difesa, che chiedeva di escluderla insieme al riconoscimento delle attenuanti generiche.

Secondo i giudici, la valutazione fatta in Appello è stata coerente e ben motivata.

Un passaggio importante, perché conferma la gravità estrema delle modalità con cui il delitto è stato compiuto.

Cosa cambia ora per Impagnatiello?

Dal punto di vista pratico, la condanna all’ergastolo resta.

Ma il nuovo Appello bis potrebbe incidere sulla qualificazione giuridica definitiva del reato, rafforzando ulteriormente il quadro accusatorio.

In altre parole: la responsabilità non è in discussione, ma lo è la lettura complessiva del delitto.

Un caso simbolo che continua a interrogare la giustizia

Il femminicidio di Giulia Tramontano è diventato, fin da subito, un caso simbolo.

Non solo per la brutalità dei fatti, ma anche per il contesto: una giovane donna incinta, una relazione apparentemente normale, e un epilogo tragico maturato tra le mura domestiche.

La decisione della Cassazione dimostra che, a distanza di tempo, ci sono ancora nodi giuridici da sciogliere.

E che la giustizia, anche nei casi più chiari, continua a interrogarsi sui dettagli che fanno la differenza.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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