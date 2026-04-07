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Zeudi Di Palma a Belve: ‘Ecco cosa ho fatto con i 50mila euro’, poi l’audace rivelazione

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 7 Apr, 2026 - ore: 19:24 #Belve, #Francesca Fagnani, #Grande Fratello, #Zeudi Di Palma
Zeudi Di PalmaZeudi Di Palma

Il fondo da 50mila euro: “All’inizio volevo restituirli”

Zeudi Di Palma si racconta senza filtri a Belve, ospite di Francesca Fagnani.

Al centro dell’intervista il controverso fondo da 50mila euro raccolto dai fan dopo la finale del Grande Fratello:
“Sì, è arrivato e l’ho usato nel modo migliore”, spiega.

Alla domanda diretta della conduttrice sul possibile disagio, Zeudi ammette:
“È troppo, certo. All’inizio volevo restituirli, poi ho capito che potevo usarli anche per crescere: li ho investiti nello studio della recitazione”.

Le polemiche sulla sessualità: “Mi hanno ferita”

L’influencer affronta anche uno dei temi più discussi degli ultimi mesi: le accuse di aver sfruttato la propria sessualità.

“È una cosa che mi ha molto ferita”, confessa.
“Il mio percorso di scoperta e accettazione è durato anni, ma molti non lo hanno considerato”.

E aggiunge:
“Le persone fanno fatica ad associare la mia omosessualità a un corpo così femminile”.

Il racconto personale: “Mi sentivo bloccata dagli stereotipi”

Zeudi Di Palma ripercorre anche momenti più intimi della sua vita:
“A 12 anni ero già consapevole, ma ci sono voluti anni per dirlo. Mi sentivo condizionata, anche dal contesto in cui sono cresciuta”.

Un percorso lungo, segnato da dubbi e paure:
“A 14-15 anni ero sicura, ma non mi accettavo”.

Il siparietto sul tatuaggio (e la confessione che spiazza)

Non manca un momento più leggero, con un siparietto tra Fagnani e Di Palma sul costo dei tatuaggi:
“I miei prezzi sono sempre stati alti, l’arte non ha prezzo”.

Poi la battuta:
“Uno scorpione medio? Trecento euro”.

E infine la rivelazione che sorprende tutti:
“Il tatuaggio più strano che ho fatto? Una vagina all’ex di Chanel Totti”.

Tra ironia e verità: un’intervista senza filtri

Tra confessioni personali, polemiche e momenti ironici, Zeudi Di Palma si mostra in una versione autentica e diretta.

Un racconto che mescola vulnerabilità e determinazione, confermando il suo profilo divisivo ma sempre capace di far parlare.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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