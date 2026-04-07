Zeudi Di Palma a Belve: ‘Ecco cosa ho fatto con i 50mila euro’, poi l’audace rivelazione

Zeudi Di Palma

Il fondo da 50mila euro: “All’inizio volevo restituirli”

Zeudi Di Palma si racconta senza filtri a Belve, ospite di Francesca Fagnani.

Al centro dell’intervista il controverso fondo da 50mila euro raccolto dai fan dopo la finale del Grande Fratello:

“Sì, è arrivato e l’ho usato nel modo migliore”, spiega.

Alla domanda diretta della conduttrice sul possibile disagio, Zeudi ammette:

“È troppo, certo. All’inizio volevo restituirli, poi ho capito che potevo usarli anche per crescere: li ho investiti nello studio della recitazione”.

Le polemiche sulla sessualità: “Mi hanno ferita”

L’influencer affronta anche uno dei temi più discussi degli ultimi mesi: le accuse di aver sfruttato la propria sessualità.

“È una cosa che mi ha molto ferita”, confessa.

“Il mio percorso di scoperta e accettazione è durato anni, ma molti non lo hanno considerato”.

E aggiunge:

“Le persone fanno fatica ad associare la mia omosessualità a un corpo così femminile”.

Il racconto personale: “Mi sentivo bloccata dagli stereotipi”

Zeudi Di Palma ripercorre anche momenti più intimi della sua vita:

“A 12 anni ero già consapevole, ma ci sono voluti anni per dirlo. Mi sentivo condizionata, anche dal contesto in cui sono cresciuta”.

Un percorso lungo, segnato da dubbi e paure:

“A 14-15 anni ero sicura, ma non mi accettavo”.

Il siparietto sul tatuaggio (e la confessione che spiazza)

Non manca un momento più leggero, con un siparietto tra Fagnani e Di Palma sul costo dei tatuaggi:

“I miei prezzi sono sempre stati alti, l’arte non ha prezzo”.

Poi la battuta:

“Uno scorpione medio? Trecento euro”.

E infine la rivelazione che sorprende tutti:

“Il tatuaggio più strano che ho fatto? Una vagina all’ex di Chanel Totti”.

Tra ironia e verità: un’intervista senza filtri

Tra confessioni personali, polemiche e momenti ironici, Zeudi Di Palma si mostra in una versione autentica e diretta.

Un racconto che mescola vulnerabilità e determinazione, confermando il suo profilo divisivo ma sempre capace di far parlare.