Gratta e Vinci da 500mila euro… ma era un errore: il numero sbagliato distrugge una coppia

Gratta e Vinci da 500mila euro: cosa è successo davvero a Carsoli?
Sembrava la classica storia da sogno: un Gratta e Vinci, una vincita da 500mila euro, un bar in festa e una vita pronta a cambiare.
E invece, a Carsoli, tutto si è trasformato in una beffa clamorosa.
Il motivo? Un numero letto male.
Quel “13” che aveva fatto esplodere la gioia era in realtà un 43 non completamente grattato. Un dettaglio minuscolo, ma sufficiente a ribaltare completamente la situazione.
A stabilirlo sono stati i tecnici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che hanno esaminato il tagliando depositato in banca: nessuna vincita, nessun premio da riscuotere.
Come un errore ha cambiato tutto: il numero grattato male
La dinamica è tanto semplice quanto incredibile.
Il biglietto vincente – almeno in apparenza – mostrava un numero collegato al jackpot. Ma la parte superiore della cifra non era stata grattata completamente.
Risultato: il “13” era solo un’illusione ottica.
Bastava completare il gesto per accorgersi che si trattava di un “43”. E quindi di un biglietto senza alcun valore.
Un errore banale, ma devastante.
La fuga della donna e la denuncia: il caso finisce in Procura
Nel frattempo, la storia aveva già preso una piega ben più seria.
Il biglietto era stato regalato da un uomo alla compagna per l’8 marzo, con un accordo chiaro: in caso di vincita, il premio sarebbe stato diviso.
Ma dopo aver creduto di aver vinto, la donna è sparita.
Niente telefonate, nessuna risposta.
L’uomo, convinto di essere stato escluso da un premio milionario, ha presentato denuncia. La Procura di Avezzano ha aperto un fascicolo, affidando gli accertamenti alla Guardia di Finanza.
Per giorni, il caso ha tenuto banco tra media e programmi televisivi.
Il verdetto finale: nessuna vincita, nessuna causa
A mettere la parola fine alla vicenda è stata la verifica ufficiale.
Il tagliando, come previsto per le vincite importanti, è stato analizzato dagli esperti. E il responso è stato netto: non c’era alcun premio.
Con quella perizia, tutto è crollato:
- niente 500mila euro
- niente divisione
- niente causa legale
E probabilmente, niente più relazione.
Una storia mediatica tra illusione e realtà
Nel giro di pochi giorni, la vicenda era diventata un piccolo caso nazionale.
La donna irreperibile, il fidanzato tradito (almeno in apparenza), il mistero sul biglietto: tutti gli ingredienti perfetti per accendere curiosità e dibattito.
Ma la realtà, come spesso accade, è stata molto più semplice – e molto più amara.
Non c’è stato nessun colpo di fortuna, solo un errore di interpretazione.
Quando il sogno dura pochi secondi
Questa storia racconta qualcosa di più di un semplice episodio curioso.
Racconta quanto sia fragile il confine tra sogno e realtà.
Basta un numero letto male, una distrazione di pochi secondi, e una vita che sembrava cambiare torna improvvisamente com’era prima.
Anzi, forse peggio.
Perché a Carsoli non è rimasta solo una vincita inesistente, ma anche una relazione finita e una fiducia spezzata.