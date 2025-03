Addio Raffaele Greco, il maresciallo che raccontava il calcio dei dilettanti ‘sui campi’ con genuinità

Raffaele Greco

I funerali alla chiesa dei Salesiani di Salerno domenica 16 marzo

Si recava “sui campi”, come amava dire, e su un foglietto tirava giù il suo resoconto per poi presentarsi in redazione e consegnarlo al responsabile dello sport. Una ‘missione’ che il maresciallo Raffaele Greco affrontava con passione e genuinità per Cronache del Mezzogiorno e per Il Salernitano. Con lo spirito di un ragazzino. Un punto di riferimento per il mondo del calcio dilettantistico salernitano che sabato 15 marzo piange la sua scomparsa. I funerali saranno celebrati domenica 16 marzo alla chiesa dei Salesiani, a Salerno, alle 9:15.

Era a metà degli anni ’90 quando ho incrociato la prima volta il maresciallo Raffaele Greco in redazione a Cronache del Mezzogiorno. Spesso toccava a me trascrivere il suo punto sui dilettanti che consegnava puntuale ad inizio settimana dopo il week end calcistico. Con la sua mitica bicicletta pedalava dal Settembrino al De Gasperi passando per i campi di Coperchia e Baronissi fino alla spiaggia di Santa Teresa per lo storico torneo estivo.

C’erano già i computer ma il web era un mondo ancora da esplorare e i social sarebbero arrivati molti anni dopo. Con il maresciallo sembrava di rivivere un giornalismo pionieristico. Superate le iniziali perplessità, riuscimmo a convincerlo ad accomodarsi davanti al pc e scrivere il resoconto della partita appena seguita. Con Michele Ariano, venuto a mancare all’inizio del terzo millennio, diede vita ad un simpatico dualismo.

Gli aneddoti sulla sua esperienza da maresciallo dell’Aereonautica, ma anche accese discussioni animate da quella passione con la quale faceva il suo lavoro. Lo vedevo pedalare in bici al Vestuti, sul lungomare… Del resto il ciclismo era la sua grande passione così come il ballo e quelle partite a burraco con la moglie bruscamente interrotte dalla scomparsa dell’amata che aveva inevitabilmente lasciato il segno.

Giuseppe D’Alto