Federica Brignone vince a La Thuile, mette le mani sulla Coppa del Mondo e vede il poker

Federica Brignone ha le mani sulla Coppa del Mondo

Doppietta azzurra, Sofia Goggia chiude a un centesimo dalla compagna di squadra

Doppietta azzurra nel SuperG di La Thuile nell’ambito della Coppa del Mondo di sci alpino. Federica Brignone trionfa nella specialità e mette, di fatto, le mani sulla Sfera di cristallo anche se per l’ufficialità, in questo caso, occorrerà attendere le finali di Sun Valley. Alle sue spalle Sofia Goggia, dietro di appena un centesimo (57″95 contro 57″96), terza la francese Miradoli. Chiude quarta, invece, la principale rivale di Brignone per la vittoria finale, la svizzera Lara Gut-Behrami. All’arrivo di quest’ultima Ninna Quario, mamma di Federica, è scoppiata in lacrime.

Federica Brignone sorpassa Lara Gut anche nella coppa di Super G

Sesta Elena Curtoni, 11/a è Marta Bassino, 20/a Roberta Melesi, 24/a Laura Pirovano. Fuori dalle trenta Asja Zenere. Brignone acquisisce un nuovo pettorale rosso, quello del superG, anche se solo per 5 punti (570 a 565) e sarà la gara di Sun Valley a decidere la vincitrice.

“Sto vivendo una giornata fantastica. Ci tenevo ad arrivare in luce verde davanti a questo pubblico. Non ho pensato a niente altro. Non ho fatto errori, è andato tutto bene, sono stata veloce. La pista era molto migliore di ieri. In più ho avuto due fortune: partire con il numero 6 e arrivare davanti per pochi centesimi. Andrò a Sun Valley con due pettorali rossi, ma non è finito niente”. Così Federica Brignone che ha trionfato nel superG a La Thuile mettendo una seria ipoteca sulla vittoria di coppa del mondo di sci alpino. “Ho ancora tanto da giocarmi e devo rimanere concentrata per due settimane. E’ stata una stagione via via sempre più tosta e sempre più impegnativa.

‘Se tutto va bene questa volta mi consegneranno la Coppa in mano’

Per questi motivi ho bisogno di rimanere sul pezzo fino alla fine, e non sarà per niente facile” – aggiunge. “Se tutto va bene, questa volta mi consegneranno la Coppa in mano e non me la spediranno per posta. Ed è una cosa che ho sempre sognato”, spiega prima di fare i complimenti a Sofia Goggia, arrivata seconda a La Thuile. “Sofia ha una cultura del lavoro davvero impressionante e la capacità di risollevarsi. Per questi motivi continuiamo a fare podi e risultati importanti”, – conclude Brignone.

Davide Brignone: ‘Per la coppa generale è finita’

“Non credo che adesso, a meno che non ci sia una cosa strana, la Gut parteciperà allo slalom delle finali. Quindi Fede ha più di 300 punti di vantaggio, non ne abbiamo parlato fino adesso perché bisogna rimanere sul pezzo, dovremo rimanere sul pezzo anche a Sun Valley perché si giocherà tre coppe del mondo in tre discipline, però la coppa generale a oggi è finita”. Così Davide Brignone, fratello e coach di Federica, a margine del secondo superG di La Thuile. Manca solo la matematica infatti per decretare la vittoria della coppa di cristallo per la carabiniera di La Salle.