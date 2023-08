Bacio Luis Rubiales a Jenni Hermoso, Morace e Verge: ‘Molestia intollerabile’, lui si scusa (VIDEO)

Dalla Spagna all’Italia tutti invocano le dimissioni del presidente della Federcalcio spagnola. “Sia forzare un bacio che giustificarlo” è “vergognoso e intollerabile” e rappresenta una “immagine grafica della cultura dello stupro”.

A jogadora de futebol Jenni Hermoso quase morre ao ser estuprada com um beijo na boca pelo presidente da federação espanhola de futebol Luis Rubiales.



Pela imagem dá pra ver, claramente, do porque que a Marta merece ganhar mais que o Neymar ✊🏾 https://t.co/1rb2IOn2Kh — Caio Leitão (@caiofleitao) August 20, 2023

Tania Verge furiosa con il presidente della Federcalcio spagnola: ‘Sia forzare un bacio che giustificarlo è vergognoso’

Parole forti di Tània Verge, ministro dell’Uguaglianza e dei femminismi della Generalitat di Catalogna, commentando il bacio sulla bocca che il presidente Luis Rubiales ha dato alla calciatrice Jenni Hermoso in occasione del primo storico trionfo della Roja nel Mondiale femminile.

Per la segretaria generale del dipartimento dello sport della Generalitat e deputata dell’Erc (Sinistra Repubblicana della Catalogna), Anna Caula, si è trattato di un gesto “inammissibile”, e ha chiesto le dimissioni di Rubiales sottolineando che il bacio ha a che fare con una situazione di potere.

Carolina Morace: ‘Non ci sono giustificazioni, giusto chiederne le dimissioni’

Per Carolina Morace il gesto di Luis Rubiales “è molestia, è giusto chiederne le dimissioni. Un bacio in bocca non richiesto, in diretta tv, prevede l’attivazione dello stesso protocollo anti violenza della Federazione Calcio Spagnola. Sono necessari provvedimenti seri e immediati . Atteggiamenti del genere non sono tollerabili e non ci sono giustificazioni” – ha riferito l’ex calciatrice azzurra.

“Le dimissioni di Rubiales sono necessarie e, se non arriveranno, è giusto che gli sponsor risolvano i contratti pubblicitari in essere con la Federazione Calcio Spagnola“. Il presidente della Federcalcio spagnola si è scusato in un video pubblicato sui social. “Devo essermi sbagliato. Devo ammetterlo. Devo chiedere scusa, imparare da questo e capire che quando sei presidente devi stare più attento”.