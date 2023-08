Olga Carmona segna il gol del trionfo della Spagna al mondiale e scopre la morte del papà

Segna il gol che consegna la Coppa del Mondo di calcio alla Spagna e solo dopo la finale le viene comunicata la morte del padre. É successo alla calciatrice Olga Carmona, che dopo la vittoria sull’Inghilterra ha reso omaggio a suo padre per averle dato la forza di “ottenere qualcosa di unico”.

Olga Carmona ha appreso della morte del papà al termine della finale mondiale con l’Inghilterra

La 23enne ha segnato l’unico gol della finale di Sydney contro l’Inghilterra aiutando la Roja a vincere la Coppa del Mondo per la prima volta nella sua storia. “E senza saperlo, avevo la mia stella prima dell’inizio della partita” – ha raccontato su X (ex Twitter). “So che mi hai dato la forza per realizzare qualcosa di unico. So che mi hai guardato stasera e che sei orgoglioso di me. Riposa in pace, papà” – ha postato la calciatrice.

La commozione e la dedica: ‘Senza saperlo avevo la mia stella prima dell’inizio della partita’

La Federazione spagnola (Rfef) ha spiegato che Carmona “ha appreso la triste notizia dopo la finale della Coppa del Mondo. “Mandiamo i nostri più sinceri abbracci a Olga e alla sua famiglia in un momento di profondo dolore. Ti vogliamo bene, Olga, sei nella storia del calcio spagnolo” – ha aggiunto la Federazione. Anche il club di Carmona, il Real Madrid, ha dichiarato di “voler esprimere le sue condoglianze e il suo affetto a Olga, ai suoi parenti ea tutti i suoi cari”.