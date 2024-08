Bacosi-Rossetti centrano l’oro nello Skeet Mixed Team a Parigi 2024: ‘Ci siamo completati a vicenda’

La coppia azzurra composta da Diana Bacosi e Gabriele Rossetti ha vinto l’oro nella finale di Skeet Mixed Team di Parigi 2024, battendo gli americani Smith e Hancock per 45-44. Decisiva l’ultima serie in cui Bacosi ha rotto tutti e quattro i piattelli dopo un errore di Rossetti che ha fatto restare tutti con il fiato sospeso.

Tiro a volo d’oro con il trionfo di Diana Bacosi e Gabriele Rossetti nello Skeet Mixed a Parigi 2024

Agli azzurri è riuscita l’impresa di superare il fenomeno a stelle strisce Hancock che ha avuto un percorso quasi perfetto durante la gara. L’unico errore è arrivato alla penultima postazione di tiro (quinta serie). “Siamo veramente super felici e orgogliosi. Ci voleva. avevamo tanto bisogno di questa medaglia, l’abbiamo voluta con tutto il cuore, pur imponendoci dall’inizio gara di divertirci, perché spariamo bene insieme, stavamo bene, ci siamo detti: ‘Godiamocela!'”. – ha riferito Gabriele Rossetti che, assieme a Diana Bacosi, ha conquistato l’oro nella finale del team misto dello skeet. É la seconda medaglia del tiro a volo dopo l’argento di Silvana Maria Stanco nella fossa olimpica.

“Abbiamo fatto una qualificazione perfetta, abbiamo fatto doppio record olimpico, siamo orgogliosi, non importava il colore medaglia, abbiamo dato tutto fino alla fine credendo l’uno nell’altro, ed è arrivato questo oro bellissimo. Abbiamo veramente creduto l’uno nell’altra” – ha aggiunto Rossetti, campione olimpico a Rio 2016. Felice anche Diana Bacosi, alla terza medaglia ai Giochi dopo l’oro di Rio e l’argento di Tokyo: “Ci siamo completati a vicenda, quando io ero in difficoltà lui mi tirava su, e in finale abbiamo messo davvero cuore e anima”.

Quante emozioni in pochi minuti oggi a #Paris2024!#ItaliaTeam #tiroavolo pic.twitter.com/fuG7Oy816P — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) August 5, 2024

L’impresa è stata commentata a LaPresse dal presidente della Fitav. “Una grandissima gioia. Se lo meritano per tutto il lavoro che è stato fatto. E’ il frutto di tutto il movimento. Una vittoria peraltro ottenendo contro due avversari di grandissima dimensione come gli statunitensi. Fare 149 nelle qualifiche e vincere così la finale è motivo di grande gioia” – ha detto Luciano Rossi nel commentare l’oro nello skeet misto della coppia azzurra Bacosi – Rossetti ai Giochi di Parigi 2024.

Rossetti: ‘Abbiamo fatto una qualificazione perfetta con un doppio record olimpico’, Bacosi: ‘Messi cuore e anima’

“Il segreto di questa Italia è il sacrificio, la dedizione, il coraggio e la capacità dei nostri tecnici e, se posso dire, della nostra federazione che ieri ha festeggiato 98 anni E siamo ancora giovanissimi e pieni di emozione” – ha aggiunto. “Il bilancio di questa Olimpiade è buono: 81 nazioni iscritte e un livello che cresce nel mondo. E questo non può che darmi piacere. Per quanto riguarda l’Italia un pizzico di sfortuna, i ragazzi e le ragazze hanno sfiorato le finali per un piattello, ma questo dimostra comunque una grande crescita del tiro a volo e un segno nel panorama internazionale C’è tanta Italia, di cultura e tradizione all’interno del movimento internazionale che ho il privilegio di guidare”.