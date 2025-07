Baldini alla guida dell’Italia Under 21: ‘Voglio trasmettere un’identità’, Gravina: ‘Persona di valore’

Silvio Baldini e Gabriele Gravina

Silvio Baldini nuovo CT dell’Under 21: “Felice e grato per questa opportunità”

Dopo la promozione in Serie B con il Pescara, Silvio Baldini torna protagonista nel panorama calcistico nazionale. Il tecnico toscano guiderà la Nazionale Under 21 nel nuovo ciclo che comincerà a settembre con le qualificazioni all’Europeo 2027, obiettivo chiave per ottenere il pass ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Gravina: “Scelta di valore per il futuro del calcio italiano”

«Abbiamo affidato la panchina della Nazionale Under 21 a un ottimo allenatore, una persona di valore e di valori» ha dichiarato il presidente della FIGC Gabriele Gravina. «Condividendo questa scelta con Maurizio Viscidi e Gianluigi Buffon, abbiamo puntato su una guida esperta, in grado di costruire un progetto solido nel medio-lungo periodo».

Silvio Baldini, classe 1958, è reduce da una doppia promozione in Serie B (Palermo 2022 e Pescara 2024). In carriera ha allenato in Serie A club come Catania, Empoli e Lecce, ma è noto anche per la sua visione umana del calcio.

“Lavoro, appartenenza, identità”: la filosofia di Baldini

«Sono felice ed emozionato. Ringrazio Gravina per la fiducia. Vestire l’azzurro è un orgoglio. Voglio trasmettere ai ragazzi senso di identità e appartenenza. Lavorare sodo è l’unica via che conosco per ottenere risultati» ha detto Baldini nelle sue prime parole da commissario tecnico.

L’esordio ufficiale è previsto per il 5 settembre alla Spezia contro il Montenegro, prima gara del Girone E di qualificazione europea, che include anche Armenia, Macedonia del Nord, Polonia e Svezia. L’Europeo si disputerà in Albania nel giugno 2027.

Andrea Barzagli vice di Baldini, Nunziata torna all’Under 20

Al fianco di Baldini ci sarà Andrea Barzagli, ex campione del mondo nel 2006 e già collaboratore delle giovanili FIGC dal 2021 al 2023. Carmine Nunziata, invece, torna a guidare l’Under 20, con l’obiettivo di ben figurare alla Coppa del Mondo FIFA in Cile (27 settembre – 19 ottobre), dove l’Italia è inserita nel Gruppo D con Argentina, Australia e Cuba.

Un progetto federale in crescita: nasce anche l’Under 14

A supervisionare l’intera attività delle Nazionali giovanili resta Maurizio Viscidi, figura centrale dal 2010. Tra i risultati più recenti spiccano i titoli europei vinti dall’Under 19 nel 2023 e dall’Under 17 nel 2024. A completare la struttura: Daniele Zoratto come vicecoordinatore e Luigi Milani alla guida della nuova Under 14, dedicata ai talenti nati nel 2012.

Un segnale di continuità e visione strategica, confermato anche dallo stesso Gravina: «Ringrazio Nunziata e auguro buon lavoro a tutti. In questi anni stiamo ottenendo i migliori risultati della nostra storia giovanile».

Obiettivi ambiziosi: tra Europeo 2027 e Olimpiadi 2028

La missione affidata a Baldini è chiara: formare una generazione pronta a competere ai massimi livelli. L’Europeo 2027 non è solo una tappa, ma la porta d’accesso ai Giochi di Los Angeles. E per farcela, ci vorranno talento, visione, ma soprattutto lo spirito che da sempre accompagna l’azzurro più autentico.