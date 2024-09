Bebe Vio si prende il podio anche a Parigi 2024: ‘Il bronzo? Nulla è regalato’

Alle Paralimpiadi di Parigi l’azzurra Bebe Vio Grandis ha conquistato la medaglia di bronzo nel fioretto categoria B. L’atleta azzurra – dopo aver perso contro la cinese Rong Xiao per 15-9 in semifinale e aver rialzato la testa nello spareggio di ripescaggi contro la cinese Su Kang che metteva in palio la possibilità di disputare la finale per la medaglia di bronzo – nella finale per il terzo gradino del podio ha battuto la sudcoreana Eun Hye Cho con il punteggio di 15-2.

Bebe Vio cancella la sconfitta in semifinale e si prende il bronzo superando Eun Hye Cho: ‘Perfetto per come sto mentalmente’

L’azzurra conquista una medaglia individuale anche a Parigi 2024 nel fioretto per la terza volta consecutiva dopo la doppietta d’oro firmata tra Rio 2016 e Tokyo 2020. “É il mio primo bronzo individuale, non è l’oro che si aspettavano tutti ma io sono felice. Nulla è regalato. Per come sto mentalmente questa è perfetta, bellissima. Se c’è una medaglia è grazie alle persone che mi stanno intorno. Essere qui è tanto figo. E tutto grazie al lavoro immenso di tantissime persone. Ora pensiamo a domani che abbiamo un’altra gara importante” – ha chiosato Bebe Vio.