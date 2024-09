Berrettini, ancora agli addominali: ritiro a Tokyo e timori per il finale di stagione

Nuovo ritiro per Matteo Berrettini ancora alle prese con problemi fisici che ne hanno condizionato già in passato la carriera.

Matteo Berrettini costretto a ritirarsi a Tokyo per problemi agli addominali dopo aver vinto il primo set con Fils

Il tennista azzurro, mentre era in vantaggio di un set negli ottavi di finale dell’Open 500 di Tokyo (7-6 a suo favore) contro il francese Fils, è stato costretto ad abbandonare definitivamente il campo per problemi agli addominali. A nulla sono valse le cure del medico subito dopo la fine del primo set vinto al tie-break. Berrettini è uscito tra le lacrime. L’azzurro aveva già sofferto di fastidi agli addominali. Nel giugno 2023 era stato costretto a rinunciare a partecipare al Queen’s per l’analogo motivo. Pochi mesi dopo il nuovo stop durante la sfida con il francese Arthur Rinderknech agli Us Open. In quell’occasione una torsione alla caviglia fu fatale al romano.

Matteo Berrettini con il fisioterapista dopo i problemi agli addominali

Finale di stagione a rischio, rientrare tra i primi 30 e la Coppa Davis a Malaga tra gli obiettivi

Recuperato dall’infortunio Berrettini stava risalendo la china con la vittoria di tre titoli Atp in stagione e il ritorno vincente in Coppa Davis. A Tokyo sembrava in palla e, dopo aver superato il primo turno, stava giocando un buon match anche con Fils che al primo turno aveva superato Taylor Fritz, finalista degli Us Open (nel prossimo turno sfiderà Shelton). La speranza è che il nuovo contrattempo non pregiudichi il finale di stagione con l’azzurro che puntava a far parte della squadra di Davis impegnata nella fase finale a Malaga e ad entrare tra i primi 30 della classifica Atp per rientrare tra le teste di serie degli Australian Open.