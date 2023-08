Dramma Berrettini agli Us Open, urlo di dolore e lacrime (VIDEO)

Finisce nel peggiore dei modi l’avventura di Matteo Berrettini (n.36 del ranking) negli US Open. Il tennista romano, impegnato in un match del secondo turno contro il francese Arthur Rinderknech, è stato costretto al ritiro quando il punteggio era in favore di quest’ultimo per 6-4 5-3.

Matteo Berrettini costretto al ritiro contro Rinderknech: la torsione della caviglia e l’urlo straziante

Berrettini stava giocando il nono game del secondo set quando il suo piede destro si è ‘impuntato’ con conseguente torsione della caviglia destra. Berrettini, urlando di dolore, è finito a terra. Poi, dopo essere stato soccorso dai membri dello staff sanitario in servizio, si è rialzato ed è uscito dal campo in lacrime.

Nessuna pietà, nemmeno per gli amici. Jannik Sinner si conferma uno specialista dei “derby” azzurri, stoppa la corsa di Lorenzo Sonego e sbarca al terzo turno degli Us Open senza aver concesso nemmeno un set.

Dopo la brillante vittoria all’esordio su Hanfmann, l’altoatesino conferma l’ottimo stato di forma battendo per la terza volta su tre il 28enne torinese – sul veloce di Montpellier e poi sull’erba di Halle, sempre in questa stagione, gli altri successi – aggiornando a 10 su 10 il bilancio dei derby giocati nel circuito: 6-4 6-2 6-4.

Us Open: Sinner vince il derby con Sonego, prosegue la favola di Lucia Bronzetti

Fra le donne, intanto, continua a farsi strada Lucia Bronzetti: dopo la vittoria all’esordio su Barbora Krejcikova, la 24enne riminese approda al terzo turno superando la giovane tedesca Eva Lys, proveniente dalle qualificazioni e numero 143 del mondo, per 6-3 6-2. Se la vedrà ora con la 20enne cinese Qinwen Zheng, testa di serie numero 23