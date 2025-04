Berrettini rimonta il numero due del mondo Zverev e fa un bel regalo a se stesso e a Sinner

Berrettini ha superato in rimonta il numero due del mondo

Impresa dell’azzurro all’Atp 1000 di Montecarlo

Impresa di Matteo Berrettini all’Atp 1000 Master di Montecarlo. L’azzurro ha superato in tre set il numero due del mondo, Alexander Zverev (2-6, 6-3, 7-5). Una vittoria che conferma la grande crescita del tennista romano ma anche un bel regalo per l’amico Jannik Sinner.

Sinner rientrerà da numero 1 del mondo dopo la sconfitta di Zverev

Il tennista altoatesino, infatti, con la sconfitta del giocatore tedesco nel secondo turno del torneo monegasco è a questo punto sicuro matematicamente di rientrare nel circuito ancora da numero 1 del Mondo. Sinner pertanto sarà la prima testa di serie agli Internazionali d’Italia a Roma, proprio il torneo che sancirà il suo ritorno alle gare dopo la sospensione di tre mesi per il caso Clostebol.

Possibile derby con Musetti negli ottavi

Berrettini, numero 34 del mondo, si è imposto sul primo favorito del seeding monegasco, montepremi di 6.128.940 di euro, in rimonta in tre set con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-5 in 2 ore e 29 minuti di gioco , dopo aver vinto per la prima volta in carriera contro uno dei primi due giocatori del mondo, affronterà giovedì negli ottavi chi uscirà vincitore dalla sfida – in programma mercoledì – tra il ceco Jiri Lehecka, numero 28 ATP, e Lorenzo Musetti, numero 16 del ranking e 13 del seeding.

A 48-shot rally in Berrettini vs Zverev!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/65evapiy7R — Tennis TV (@TennisTV) April 8, 2025