Calciatore arrestato con l’accusa di abusi ad una 20enne: gioca in Premier League e in Nazionale

Un nuovo scandalo si abbatte sulla Premier League con un big del torneo che è stato arrestato a Londra con l’accusa di violenza sessuale. Al momento non è stato diffuso il nome del giocatore che secondo le indiscrezioni dei media britannici sarebbe un ventenne ed è uno dei giocatori di spicco del suo club.

Una ventenne ha accusato il giovane calciatore di averla violentata durante le vacanze

Il calciatore è stato accusato da una ventenne di aver abusato di lei durante una “vacanza in Mediterraneo”. La giovane ha anche mostrato alla polizia le foto delle contusioni che avrebbe riportato durante l’aggressione dell’uomo. Il giocatore è stato arrestato alle 3 del mattino nella sua villa da milioni di sterline. Sei le vetture che hanno raggiunto la lussuosa residenza della star della Premier League.

Il giovane sarebbe stato sottoposto ad un lunghissimo interrogatorio – durato quindici ore – al termine del quale è tornato in custodia cautelare. La presunta vittima ha raccontato di essere stata violentata nel mese di giugno e che era fuggita dal resort a cinque stelle tornando dai suoi amici e dalla famiglia. Il calciatore aveva ripreso già gli allenamenti in vista della nuova stagione ed era in attesa di partire per il ritiro.

Interrogatorio fiume, il giocatore rischia di perdere il Mondiale in Qatar

Quanto accaduto potrebbe incidere anche sulla sua convocazione al mondiale del Qatar 2022. Il giocatore è un Nazionale ed è stato protagonista delle ultime qualificazioni alla Coppa del Mondo. “Per il club è un brutto colpo” – assicurano i vertici del calcio britannico.