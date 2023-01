Calciomercato, Zaniolo: dove potrebbe andare?

Serpeggia un certo pessimismo sul buon esito della trattativa che potrebbe portare Nicolò Zaniolo al Milan. Il calciatore della Roma potrebbe rappresentare un ottimo rinforzo per i rossoneri che non hanno iniziato l’anno nel migliore dei modi, ma i margini per questa operazione di mercato si presentano piuttosto ristretti.

In questo 2023 il Milan è ancora a zero alla voce vittorie. Ripercorriamo cronologicamente questo primo scampolo di stagione: i rossoneri, alla ripresa del campionato, pareggiano per 2 a 2 proprio contro la Roma, perdono agli ottavi di Coppa Italia contro il Torino per uno a zero, pareggiano sempre per 2 a 2 contro il Lecce, vengono sconfitti nettamente nella finale di Supercoppa italiana contro l’Inter per 3 a 0, e rimediano una sonora sconfitta per 4 a 0 sempre in campionato contro la Lazio di Sarri.

Calciomercato Milan: trattativa difficile per Zaniolo

Riguardo alle condizioni per concludere la trattativa, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, in questi giorni ci sarebbe stato un primo contatto tra le parti. La società giallorossa sarebbe d’accordo per un prestito con obbligo di riscatto. La formula che potrebbe portare Zaniolo a Milano sarebbe quindi quella del prestito oneroso. I due club si sarebbero avvicinati per quanto riguarda la cifra, ma permane ancora distanza sulla formula. Di certo il Milan sta vagolando in una situazione di impasse e si impone una sterzata per ridare verve a una stagione che era iniziata sotto buoni auspici. Inoltre, stando agli ultimi rumors, nel mirino dell’entourage rossonero vi sarebbe anche Hakim Ziyech del Chelsea.

La maxi offerta del Bournemouth

Sempre stando ai rumors raccolti nelle ultime ore, l’interesse da parte dei rossoneri sarebbe venuto meno in quanto le richieste della Roma vengono reputate eccessive. Nella trattativa si è invece inserito il club inglese del Bournemouth, che sempre stando a quanto riportato da Di Marzio, è fortemente intenzionato ad acquistare il calciatore giallorosso.

Il talento cristallino di Zaniolo non è in discussione, solo i gravi infortuni patiti in questi anni ne hanno frenato la carriera. A 23 anni ha ancora la possibilità di esprimere al meglio tutte le sue potenzialità.

Marco Troisi